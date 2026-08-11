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Meteo Italia, caldo intenso fino a Ferragosto con punte di 39 gradi poi possibile svolta

L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena meteorologica nei prossimi giorni, portando temperature molto elevate e afa. Dopo Ferragosto potrebbe però aprirsi una fase più instabile, con temporali e una progressiva diminuzione delle temperature.

Anticiclone africano protagonista fino a Ferragosto

Il caldo intenso continuerà ad accompagnare l’Italia verso il Ferragosto 2026. La presenza dell’anticiclone africano favorirà infatti condizioni prevalentemente stabili e soleggiate su buona parte del Paese, insieme a temperature decisamente elevate.

Nelle zone interne e nelle aree maggiormente esposte alla risalita di aria calda, i termometri potranno raggiungere 37-39°C, con valori particolarmente elevati durante le ore centrali e pomeridiane.

A rendere più difficile sopportare il caldo sarà anche l’afa, soprattutto nelle grandi città, nelle pianure e lungo alcuni tratti costieri, dove l’elevata umidità potrà aumentare sensibilmente la temperatura percepita.

Notti molto calde con temperature sopra i 25 gradi

Il caldo non si farà sentire soltanto durante il giorno. Una delle caratteristiche di questa fase potrebbe essere rappresentata dalle temperature minime particolarmente elevate.

In alcune località si potranno verificare quelle che vengono definite notti super tropicali, con valori che potrebbero rimanere localmente superiori ai 25°C anche nelle ore che precedono l’alba.

Una situazione che riduce il normale raffreddamento notturno e contribuisce ad aumentare il disagio legato alla prolungata ondata di caldo.

Ferragosto tra sole e possibili temporali di calore

Nonostante il predominio dell’alta pressione, il quadro meteorologico non sarà completamente privo di fenomeni.

Durante le ore più calde della giornata potranno svilupparsi temporali di calore, inizialmente più probabili sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica.

Si tratterà generalmente di fenomeni localizzati, ma in determinate condizioni le celle temporalesche potrebbero estendersi verso le aree circostanti e raggiungere localmente le pianure entro la sera.

Il weekend di Ferragosto dovrebbe quindi mantenere caratteristiche prevalentemente estive, con molto sole e temperature elevate, ma con la possibilità di acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto in prossimità dei rilievi.

Dopo Ferragosto possibile stop al caldo più intenso

La situazione potrebbe iniziare a cambiare nella fase immediatamente successiva a Ferragosto.

Tra il 17 e il 18 agosto viene infatti indicata la possibilità dell'ingresso di aria più fresca, capace di indebolire progressivamente la struttura anticiclonica responsabile del caldo intenso.

Se questa evoluzione venisse confermata, l’Italia potrebbe andare incontro a un break temporalesco, accompagnato da una maggiore instabilità atmosferica e da un calo delle temperature su diverse regioni.

Non significherebbe necessariamente la fine dell’estate, ma piuttosto un'interruzione della fase caratterizzata dal caldo più estremo.

Temporali anche forti quali regioni potrebbero essere coinvolte

Particolare attenzione viene rivolta alla possibile formazione di una zona di convergenza sul Mar Ligure, che potrebbe favorire lo sviluppo di precipitazioni e temporali più organizzati.

L’eventuale ingresso di correnti più fresche sopra un Mediterraneo molto caldo potrebbe infatti aumentare i contrasti atmosferici. In queste situazioni non è esclusa la formazione di temporali localmente intensi, accompagnati da forti raffiche di vento, precipitazioni abbondanti in poco tempo e possibili grandinate.

La distribuzione e l'intensità dei fenomeni dipenderanno però dalla traiettoria effettivamente seguita dalle correnti più fresche e dalla posizione dei principali sistemi atmosferici.

Previsioni ancora da confermare per il 17 e 18 agosto

La possibile svolta prevista dopo Ferragosto resta al momento una tendenza meteorologica a medio termine e dovrà quindi essere valutata attraverso i prossimi aggiornamenti.

A questa distanza temporale, anche variazioni relativamente piccole nella posizione delle masse d’aria possono modificare sensibilmente le regioni interessate dai temporali, l’intensità del calo termico e la durata della fase instabile.

Il quadro più probabile resta dunque quello di un’Italia alle prese con caldo e afa fino a Ferragosto, temperature localmente prossime ai 39°C e qualche temporale di calore sui rilievi. Dal 17-18 agosto potrebbe invece concretizzarsi un cambiamento più significativo, con l'arrivo di aria meno calda, maggiore instabilità e temperature in diminuzione.