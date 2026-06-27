Sant’Elia e Piterà, il consigliere Celia: “Quartieri abbandonati, che chiedono solo di essere considerati parte della città”

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“Sant’Elia e Piterà, i quartieri a Nord di Catanzaro senza investimenti, dove mancano manutenzione ordinaria, politiche sociali adeguate, un piano di riqualificazione che vada oltre le promesse elettorali”. E’ durissima la nota stampa del consigliere comunale Fabio Celia del Gruppo Misto che parla di quartieri ridotti a isole a sé stanti, “di due facce dello stesso degrado a Catanzaro, diversi per storia, uguali per abbandono. Aree verdi ridotte a discariche a cielo aperto, luoghi dimenticati, tra palazzine abusive, case popolari senza manutenzione da decenni, ascensori rotti, capannoni, parcheggi inesistenti e fogne inadeguate. La conseguenza è che chi può, se ne va, chi resta, si arrangia. Una periferia- aggiunge il consigliere - che vuole avere una sua identità, che merita di averla, e questa è una responsabilità amministrativa di cui in prima battuta l’assessore all’ambiente Irene Colosimo e poi il sindaco Nicola Fiorita devono farsi carico, dando riposte concrete ai cittadini”. Per Celia il nodo è proprio la gestione del verde e del decoro urbano: “Non si può parlare di transizione ecologica se a Sant’Elia e Piterà le aree verdi sono ridotte a discariche. Chiedo all’assessore Colosimo un cronoprogramma vero di bonifiche, sfalci e riqualificazione”. Bocciato anche il metodo degli “interventi una tantum”, come “la messa in sicurezza sporadica legata al ciclone Herry”, perché, denuncia Celia: “i residenti sovente ci segnalano una condizione di incuria e di degrado persistente”. La nota si chiude con un appello all’assessore al ramo e al primo cittadino: “Restituire dignità a due quartieri che da anni chiedono solo di essere considerati parte della città”