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Grave incidente nel Vibonese, tredicenne ferito nello scontro tra auto e bici elettrica

Redazione
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Il giovane è stato soccorso in codice rosso e portato inizialmente all’ospedale di Vibo Valentia prima del trasferimento a Catanzaro dove resta sotto osservazione

Incidente a San Gregorio d’Ippona, grave un ragazzo di 13 anni

Sono ore di forte apprensione per un ragazzo di 13 anni rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale a San Gregorio d’Ippona, nel territorio della provincia di Vibo Valentia.

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nel tratto compreso tra le frazioni di Mezzocasale e Zammarò. Secondo le informazioni disponibili, il tredicenne si trovava in sella a una bicicletta elettrica quando, per cause ancora da chiarire, è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile.

L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi e le condizioni del giovane sono apparse serie fin dai primi momenti.

Il trasferimento dall’ospedale di Vibo Valentia a Catanzaro

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno disposto il trasporto del tredicenne in codice rosso all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia.

Qui il ragazzo è stato sottoposto ai primi accertamenti e alle cure necessarie. Considerata la situazione clinica, i medici hanno successivamente deciso il trasferimento in ospedale a Catanzaro, dove il giovane si trova attualmente sedato e sotto stretta osservazione.

Le prossime ore saranno quindi importanti per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni.

Carabinieri e Polizia locale al lavoro sulla dinamica

Restano ancora da chiarire diversi aspetti relativi alla dinamica dello scontro tra l’auto e la bici elettrica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Le verifiche dovranno consentire di stabilire la sequenza esatta dell’incidente e le circostanze che hanno portato all’impatto. In questa fase, pertanto, è opportuno attendere l’esito degli accertamenti senza formulare ipotesi sulle eventuali responsabilità.

Sicurezza stradale e biciclette elettriche, attenzione soprattutto ai più giovani

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, in particolare quando sulle strade convivono automobili, biciclette tradizionali e mezzi elettrici.

La diffusione delle e-bike e delle biciclette elettriche rende sempre più importante prestare attenzione alla visibilità, alle distanze di sicurezza e al rispetto delle regole della circolazione, soprattutto nei tratti urbani ed extraurbani frequentati anche da utenti più giovani.

A San Gregorio d’Ippona, intanto, l’attenzione rimane concentrata sulle condizioni del tredicenne, ricoverato a Catanzaro dopo il grave incidente. Gli accertamenti delle forze dell’ordine serviranno invece a fare piena luce sulla dinamica dello scontro.


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