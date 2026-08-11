Maxi sequestro nel Cosentino, migliaia di prodotti irregolari tolti dal mercato

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Controlli della Guardia di Finanza a Diamante contro prodotti non sicuri e marchi contraffatti. Sequestrati circa 1.600 giocattoli e migliaia di articoli non conformi alle normative

Controlli della Guardia di Finanza nel Cosentino

Nuova operazione della Guardia di Finanza di Cosenza nell'ambito delle attività finalizzate a contrastare la vendita di prodotti potenzialmente non sicuri e il fenomeno della contraffazione.

I controlli hanno interessato il territorio di Diamante, dove i finanzieri della Compagnia di Scalea hanno individuato numerosi articoli posti in vendita al pubblico che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, non rispettavano le disposizioni previste in materia di sicurezza e conformità.

L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di vigilanza economica del territorio, con particolare attenzione alla tutela dei consumatori e degli operatori commerciali che rispettano le regole.

Sequestrati circa 1.600 giocattoli non sicuri

Il bilancio dell'operazione è particolarmente rilevante. Nel corso degli accertamenti sono stati sottoposti a sequestro circa 1.600 giocattoli ritenuti non sicuri.

A questi si aggiungono circa 24.600 prodotti non conformi alle normative vigenti che erano stati messi in vendita al pubblico.

Complessivamente, dunque, l'attività delle Fiamme Gialle ha portato al sequestro di oltre 26 mila articoli tra giocattoli e altri prodotti irregolari.

A seguito degli accertamenti, una persona è stata segnalata alle autorità competenti e sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 35 mila euro.

Sequestrati anche prodotti con marchi contraffatti

L'attività della Guardia di Finanza non si è limitata alla verifica del rispetto degli standard di sicurezza.

Nello stesso contesto operativo, i militari hanno infatti individuato e sequestrato anche 70 prodotti tra giocattoli e capi di abbigliamento con marchi contraffatti.

Per questa parte dell'operazione una persona è stata denunciata.

Il contrasto alla commercializzazione di merce contraffatta rappresenta un'attività importante non soltanto per la tutela dei titolari dei marchi, ma anche per la salvaguardia dei consumatori e degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle normative.

Sicurezza dei giocattoli, perché i controlli sono importanti

La presenza sul mercato di giocattoli non conformi assume particolare rilevanza perché questi prodotti sono destinati soprattutto ai bambini. Il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza serve infatti a ridurre i rischi legati all'utilizzo di materiali, componenti o caratteristiche costruttive non adeguate.

Per questo motivo i controlli interessano diversi aspetti, dalla corretta commercializzazione dei prodotti alle informazioni che devono essere messe a disposizione dell'acquirente.

L'operazione condotta nel Cosentino conferma quindi l'attenzione delle autorità verso la sicurezza dei prodotti venduti al pubblico e verso il contrasto alla contraffazione.

Guardia di Finanza, proseguono i controlli sul territorio

L'intervento effettuato a Diamante rientra nelle attività della Guardia di Finanza finalizzate alla tutela del mercato e dei consumatori.

Il sequestro di migliaia di prodotti impedisce che articoli considerati non conformi continuino a essere commercializzati e, allo stesso tempo, contribuisce a tutelare le attività economiche che operano rispettando le regole.

Il bilancio dei controlli parla di circa 1.600 giocattoli non sicuri, 24.600 prodotti non conformi e ulteriori 70 articoli con marchi contraffatti, oltre alle sanzioni amministrative superiori a 35 mila euro e ai provvedimenti adottati nei confronti delle persone coinvolte.