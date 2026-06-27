Christian D’Andrea lascia la guida del Partito Democratico della Valconca dopo quasi 30 anni

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Christian D’Andrea lascia la guida del PD della Valconca. Dopo quasi 30 anni ha deciso di passare il testimone. Le nuove elezioni si terranno il 23 luglio.

D’Andrea ripercorre la sua storia politica in Valconca: “Ho avuto l’onore di ricoprire questo incarico dal 1997 (nell’allora Partito Democratico della Sinistra ndr), fino al 2004 e, successivamente, di tornare a svolgerlo per il Partito Democratico dal 2016 fino a martedì scorso, attraversando congressi, fasi di transizione, proroghe e incarichi ad interim”.

“In questi giorni, insieme a tutte le segretarie e i segretari della Valconca, abbiamo scelto di avviare una nuova fase, procedendo all’elezione di un nuovo responsabile comprensoriale di zona, previsto per il 23 luglio - spiega D'Andrea -. Una decisione maturata per la mia sopraggiunta indisponibilità, legata soprattutto a motivi personali, ma anche nella convinzione che il rinnovamento e il ricambio siano un valore fondamentale per ogni comunità politica”.

“Chiudere un capitolo non significa allontanarsi, con la Valconca non potrei mai. Significa, piuttosto, lasciare spazio a nuove energie, continuando a mettere a disposizione esperienza, passione e spirito di servizio ”.

“Il mio legame con la Valconca e con le persone che la vivono resta assolutamente immutato. Continuerò a esserci, con lo stesso affetto e la stessa disponibilità che hanno accompagnato tutti questi anni di impegno”.

“Desidero ringraziare tutte le iscritte e gli iscritti, ai simpatizzanti, alle amiche e agli amici, alle sindache, ai sindaci, agli amministratori, a tutte le persone con cui ho condiviso questo lungo percorso. Insieme abbiamo affrontato sfide, costruito progetti e vissuto momenti importanti, sempre con l’obiettivo di fare il bene della nostra comunità”.

Porto con me tanti ricordi, tante persone e la consapevolezza che il servizio verso il territorio non dipende da un ruolo, ma dalla volontà di continuare a dare il proprio contributo – conclude D’Andrea -.Il Cammino continua, semplicemente in una forma diversa”.