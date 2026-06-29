Urban Trekking a Monterosso Calabro, grande successo per la settima edizione. Video

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Centinaia di passi tra il centro storico e la Riserva WWF del Lago Angitola per promuovere il turismo sostenibile e riscoprire le eccellenze di uno dei borghi più affascinanti della Calabria

La settima edizione dell'Urban Trekking di Monterosso Calabro si è conclusa con un'ampia partecipazione di cittadini, appassionati di escursionismo e visitatori, confermando il crescente interesse verso iniziative capaci di unire natura, cultura, storia e turismo sostenibile.

L'evento, organizzato dall'Associazione Familia de Rubro Monte, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel calendario delle iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio calabrese, offrendo un'esperienza immersiva che permette di conoscere il patrimonio storico, architettonico e ambientale di Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia.

Un percorso tra i luoghi simbolo di Monterosso Calabro

L'itinerario, sviluppato su circa 9 chilometri, ha preso il via dal cuore del centro storico, accompagnando i partecipanti lungo un percorso ricco di testimonianze storiche e scorci panoramici fino alla Riserva WWF del Lago Angitola, uno dei più importanti siti naturalistici della Calabria.

L'iniziativa si inserisce anche nel progetto dei Borghi della Salute, rete alla quale aderisce il Comune di Monterosso Calabro con l'obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e un modello di turismo lento, rispettoso dell'ambiente e delle identità locali.

Durante la passeggiata i partecipanti hanno potuto conoscere alcuni dei luoghi più rappresentativi del borgo, tra cui:

la storica Capana, con la sua particolare struttura urbanistica osservabile da via Regina Margherita; la Chiesa del Santissimo Rosario; la casa natale di Arnoldo Farina; la suggestiva Torre Normanna della Capana; l'antica filanda, oggi trasformata in museo; la Chiesa del Santissimo Soccorso; i punti panoramici affacciati sul Lago Angitola, attraversando anche un tratto del celebre itinerario Kalabria Coast to Coast.

La biodiversità del Lago Angitola protagonista della giornata

Uno dei momenti più apprezzati dell'evento è stato l'approfondimento dedicato alla Riserva WWF del Lago Angitola, guidato dal dottor Paolillo, esperto del WWF e dell'Oasi del Lago Angitola.

Attraverso una spiegazione coinvolgente, i partecipanti hanno avuto l'opportunità di conoscere più da vicino la straordinaria ricchezza naturalistica dell'area protetta, habitat di numerose specie animali e vegetali e punto di riferimento per il birdwatching e la conservazione della biodiversità in Calabria.

L'incontro ha evidenziato l'importanza della tutela degli ecosistemi e del rispetto dell'ambiente, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino anche un'importante occasione di educazione ambientale.

Un evento che promuove il turismo sostenibile in Calabria

Manifestazioni come l'Urban Trekking di Monterosso Calabro dimostrano come il patrimonio culturale e paesaggistico possa diventare un motore di sviluppo per i piccoli centri, incentivando un turismo esperienziale capace di valorizzare il territorio durante tutto l'anno.

Camminare tra vicoli storici, monumenti, panorami e sentieri naturalistici permette infatti di vivere il borgo in maniera autentica, favorendo la scoperta delle tradizioni locali e rafforzando il legame tra comunità e visitatori.

Le parole del presidente Giuseppe Crispino

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Associazione Familia de Rubro Monte, Giuseppe Crispino, che ha sottolineato il valore dell'iniziativa:

«Manifestazioni come l'Urban Trekking rappresentano il modo migliore per raccontare Monterosso Calabro attraverso la sua storia, i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Il nostro impegno, come Associazione Familia de Rubro Monte, è quello di continuare a costruire occasioni di conoscenza e di partecipazione che valorizzino il territorio e rafforzino il senso di appartenenza della comunità. Vedere ogni anno crescere l'interesse verso queste iniziative ci incoraggia a proseguire su questa strada, con l'obiettivo di far conoscere sempre di più il nostro borgo e le sue eccellenze».

Monterosso Calabro continua a investire sulla valorizzazione del territorio

Il successo della settima edizione conferma come l'Urban Trekking di Monterosso Calabro sia diventato un'importante occasione di promozione del territorio, capace di mettere in rete associazioni, istituzioni e cittadini.

La combinazione tra escursionismo, patrimonio storico, cultura locale e educazione ambientale rappresenta un modello virtuoso per valorizzare i borghi calabresi, favorendo un turismo sempre più attento alla sostenibilità e alla scoperta delle eccellenze meno conosciute della regione.















