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Tennistavolo Norbello: terzo posto al Premio Cini

Giampaolo Puggioni
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Tennistavolo Norbello: terzo posto al Premio Cini
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Terzo posto nazionale e sesto podio consecutivo.

La Federazione Italiana Tennistavolo ha ufficializzato la classifica del Premio "Gino Mario Cini" per la stagione 2025/2026, confermando il sodalizio guilcerino ai vertici del movimento pongistico italiano.

Il riconoscimento federale valuta l'attività agonistica globale delle società. I punteggi considerano i risultati dei campionati a squadre e delle kermesse individuali, dai veterani fino alla prima categoria.

Il club sardo dà così seguito a una striscia vincente iniziata con il terzo posto del 2021 e proseguita con la piazza d’onore del 2022, lo storico primato assoluto del 2023, il terzo posto del 2024 e il secondo gradino del podio nel 2025.

Nell'annata appena conclusa, i 160 punti complessivi valgono il terzo gradino del podio dietro Muravera e Sassari. Il verdetto è frutto del bilancio tra i settori a squadre — con i play-off scudetto in Serie A1 femminile, la finale in Coppa Italia, il primato in Serie A2 femminile, l’argento nell'A1 Master — e le prestazioni nei tornei individuali, trascinati dal titolo italiano assoluto in doppio di Tan Wenling, dai podi Master di Larisa Lavrukhina e dalle medaglie giovanili conquistate dall'azzurrino Davide Lorenzo Simon.

“Rimanere stabilmente tra le prime tre società d'Italia per sei stagioni di fila non è un fatto scontato e ci riempie di orgoglio”, commenta il presidente Simone Carrucciu. “Il terzo posto fotografa il valore del lavoro quotidiano espresso da atleti, tecnici e dirigenti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al traguardo, che ci stimola a continuare a crescere e fare sempre meglio”.

Nella foto: Al centro il presidente Simone Carrucciu tra le atlete Gohar Atoyan e Larisa Lavrukhina.

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Scritto da Giampaolo Puggioni

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