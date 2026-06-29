Tennistavolo Norbello: terzo posto al Premio Cini

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La Federazione Italiana Tennistavolo ha ufficializzato la classifica del Premio "Gino Mario Cini" per la stagione 2025/2026, confermando il sodalizio guilcerino ai vertici del movimento pongistico italiano.Il riconoscimento federale valuta l'attività agonistica globale delle società. I punteggi considerano i risultati dei campionati a squadre e delle kermesse individuali, dai veterani fino alla prima categoria.Il club sardo dà così seguito a una striscia vincente iniziata con il terzo posto del 2021 e proseguita con la piazza d’onore del 2022, lo storico primato assoluto del 2023, il terzo posto del 2024 e il secondo gradino del podio nel 2025.Nell'annata appena conclusa, i 160 punti complessivi valgono il terzo gradino del podio dietro. Il verdetto è frutto del bilancio tra i settori a squadre — con i play-off scudetto in Serie A1 femminile, la finale in Coppa Italia, il primato in Serie A2 femminile, l’argento nell'A1 Master — e le prestazioni nei tornei individuali, trascinati dal titolo italiano assoluto in doppio di, dai podi Master die dalle medaglie giovanili conquistate dall'azzurrino“Rimanere stabilmente tra le prime tre società d'Italia per sei stagioni di fila non è un fatto scontato e ci riempie di orgoglio”, commenta il presidente. “Il terzo posto fotografa il valore del lavoro quotidiano espresso da atleti, tecnici e dirigenti. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al traguardo, che ci stimola a continuare a crescere e fare sempre meglio”.