Italia U19 parte con il piede giusto agli Europei: Serbia battuta 2-0 con i gol di Liberali e Iddrissou

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Gli Azzurrini di Alberto Bollini iniziano nel migliore dei modi il cammino agli Europei Under 19 in Galles. Decisivi un rigore trasformato da Liberali nel primo tempo e il raddoppio di Iddrissou nella ripresa. Ora l'Italia guarda con fiducia alle sfide contro Croazia e Ucraina.

Esordio vincente per l'Italia U19 agli Europei

L'Italia Under 19 debutta con una vittoria convincente agli Europei U19 2026, superando la Serbia con il risultato di 2-0 nella prima giornata del Gruppo B. Sul terreno di gioco del The Oval di Caernarfon, in Galles, la formazione guidata dal commissario tecnico Alberto Bollini conquista tre punti fondamentali grazie alle reti di Mattia Liberali e Mike Iddrissou.

Un successo importante non solo per la classifica, ma anche per il morale degli Azzurrini, chiamati a confermare il proprio valore in un torneo che mette in palio sia il titolo continentale sia la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20.

Liberali sblocca il match dal dischetto

L'Italia entra subito in campo con personalità, costruendo diverse occasioni già nei primi minuti. Dopo un'opportunità capitata sui piedi di Coletta, al minuto 11 arriva l'episodio che cambia la partita: Liberali conquista un calcio di rigore dopo un intervento falloso di Simic e si presenta dagli undici metri.

Il talento azzurro mantiene la calma, spiazza il portiere serbo Carapic e firma il gol dell'1-0, regalando all'Italia un vantaggio meritato.

La Serbia prova a reagire soprattutto con il vivace Ciric, protagonista di diverse iniziative offensive, ma la difesa italiana riesce a contenere gli attacchi avversari senza concedere vere occasioni da rete.

Nella ripresa l'Italia sfiora il raddoppio

Nel secondo tempo gli Azzurrini continuano a giocare con intensità e qualità. Dopo pochi minuti arriva una clamorosa occasione: Iddrissou conduce una splendida ripartenza e serve Coletta, che conclude di sinistro colpendo in pieno la traversa.

La squadra di Bollini continua a gestire il possesso, mentre la Serbia aumenta il ritmo cercando il pareggio, senza però trovare la precisione necessaria negli ultimi metri.

Iddrissou chiude la sfida

Il gol della sicurezza arriva al 76° minuto. Ancora una ripartenza perfettamente orchestrata dagli Azzurrini permette a Iddrissou di involarsi verso la porta avversaria. L'attaccante supera la difesa serba con una progressione irresistibile e batte Carapic con grande freddezza, firmando il definitivo 2-0.

Nel finale anche la Serbia colpisce una traversa direttamente su calcio piazzato con Novicic, ma il risultato non cambia e l'Italia porta a casa una vittoria pienamente meritata.

Una prestazione convincente della squadra di Bollini

L'aspetto più positivo della prestazione italiana è stata la capacità di alternare qualità tecnica e solidità difensiva. Gli Azzurrini hanno mostrato una buona organizzazione tattica, creando numerose occasioni offensive e concedendo relativamente poco agli avversari.

Da sottolineare anche le prestazioni di:

Mattia Liberali , decisivo con il rigore e sempre nel vivo della manovra offensiva.

, decisivo con il rigore e sempre nel vivo della manovra offensiva. Mike Iddrissou , autore del raddoppio e protagonista di continue accelerazioni.

, autore del raddoppio e protagonista di continue accelerazioni. Coletta , molto pericoloso durante tutta la gara nonostante la sfortuna della traversa.

, molto pericoloso durante tutta la gara nonostante la sfortuna della traversa. Pessina, sicuro tra i pali nei momenti più delicati del match.

Le formazioni della partita

Italia U19 (4-3-3)

Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Coletta, Iddrissou, Mosconi.

CT: Alberto Bollini.

Serbia U19 (4-3-3)

Carapic; Stojkovic, Hadzimujovic, Simic, S. Petrovic; Novicic, Makevic, Milosavljevic; B. Kostic, Damjanovic, Ciric.

CT: Gordan Petric.

Europei Under 19: i prossimi impegni dell'Italia

Dopo il successo all'esordio, l'Italia U19 tornerà in campo nei prossimi giorni per completare il cammino nel Gruppo B:

Croazia-Italia – giovedì 2 luglio, ore 15:00.

– giovedì 2 luglio, ore 15:00. Ucraina-Italia – domenica 5 luglio, ore 17:00.

Due sfide decisive che determineranno l'accesso alla fase a eliminazione diretta del torneo e l'eventuale qualificazione al Mondiale Under 20.

Italia-Serbia U19 2-0: il tabellino

Marcatori: 11' Liberali (rigore), 76' Iddrissou.

Ammoniti: Natali, Nardin, Mosconi, Mantini (Italia); B. Kostic (Serbia).