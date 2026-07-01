Soverato e Hong Kong, nasce un ponte culturale e turistico internazionale

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Soverato: La Nascita di un Ponte Culturale e Turistico tra Soverato e Hong Kong

Il Comune di Soverato, rappresentato dal Sindaco Daniele Vacca e dal Vice Sindaco Emanuele Amoruso, ha dato il via a un'importante iniziativa di collaborazione con una delegazione governativa di Hong Kong. Questo incontro, segna l’inizio di una nuova fase di interazione tra Soverato ed Hong Kong.

La delegazione di Hong Kong, composta da illustri figure tra cui Ms. Shirley Yung, Special Representative for Hong Kong Economic and Trade Affairs to the European Union, ha manifestato un forte interesse per le opportunità culturali e turistiche offerte dalla nostra cittadina. Il Tavolo Istituzionale, introdotto dal Professor Fabrizio Della Bina, Presidente di Iceps, ha rappresentato un'importante occasione per esplorare i molteplici ambiti in cui i due territori possono collaborare e crescere insieme.

Il Sindaco Vacca ha espresso la propria soddisfazione, dichiarando: "Questa cooperazione non è solo un’opportunità di investimento, ma un invito a creare un ponte fra culture, che possa favorire il turismo e la crescita economica. Siamo pronti a valorizzare le straordinarie bellezze naturali e culturali di Soverato, rendendole protagoniste di un dialogo internazionale che arricchirà non solo la nostra città, ma anche i visitatori provenienti da Hong Kong."

Il Vice Sindaco Amoruso ha aggiunto che "La nostra visione è chiara: vogliamo costruire un legame solido tra Soverato e Hong Kong, dove la cultura si intrecci con il turismo e dove il dialogo aperto porterà a opportunità di sviluppo economico. Siamo fermamente convinti che il turismo, unito a scambi culturali, rappresenterà un motore di crescita che beneficerà entrambe le comunità."

Il potenziale di questa sinergia è vasto: dall’attrazione di investimenti e flussi turistici alla promozione delle tradizioni locali e delle eccellenze territoriali. Con l'intenzione di sviluppare iniziative turistiche che esaltino le peculiarità di Soverato.