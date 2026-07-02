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ROTARY CLUB TARANTO: ALLA GUIDA GIULIO BERNARDINI

Il service principale al quartiere Tamburi: previsto il rifacimento del campo sportivo della chiesa Gesù Divin Lavoratore.

Giulio Bernardini è il nuovo presidente del Rotary Club Taranto. Medico chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, è molto conosciuto per il suo impegno sul territorio. Classe 1978, sposato e con due figli, è pronto ad intraprendere questa nuova avventura.

Da anni presente nel club service con grande spirito di servizio, martedì sera è stato ufficialmente nominato alla guida del Rotary ionico, uno dei più antichi del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata e custode di una lunga tradizione. Ha ringraziato il suo predecessore, il dottor Fabio Pierri Pepe, per il lavoro svolto e ha annunciato la sua squadra di governo e il programma per l’intero anno.

Grandi energie saranno dedicate al service principale: “Un Gol per i Tamburi”. Un titolo simbolico che racchiude la voglia di riscatto e l’attenzione ai più giovani con la scelta di puntare su un quartiere complesso. Molte attività saranno finalizzate a sostenere una raccolta fondi da destinare al campo sportivo della chiesa Gesù Divin Lavoratore. Obiettivo sarà il rifacimento del manto erboso e delle porte.

La tradizionale cerimonia del martelletto ha sancito il passaggio di consegne alla guida del club service.

«È stato un anno ricco di attività, portando a termine ben venti progetti di service in ambito locale, nazionale e internazionale» così il past president, Fabio Pierri Pepe, che ha ricordato, tra gli altri, la realizzazione di un pozzo d’acqua potabile in Ghana e le giornate Rotariane della salute che, a Taranto, hanno consentito 300 prestazioni sanitarie gratuite per le fasce più fragili. «Il Rotary – ha sottolineato Pierri Pepe nel suo discorso di saluto - si basa su due pilastri: realizzazione di progetti e rapporto di amicizia. La continuità è uno dei nostri principi fondamentali: ogni presidente getta le basi per costruire l’anno successivo. Il passaggio di testimone è un atto naturale, ma la comunità del Rotary è costantemente in cammino e procede per la realizzazione di progetti per la collettività».

In questo anno, Bernardini sarà affiancato dal nuovo direttivo. Vice presidente Corrado Aprico, prefetto Edmondo Ruggiero, segretaria Anna Briganti, tesoriere Nicola Tacente, consiglieri Federica Di Noi, Luigi Romandini, Massimo Basile, Luigi Santilio. Presidente incoming Attilio Cavallo.

«Accolgo questo mandato con emozione e voglia di fare – ha annunciato il neopresidente, Giulio Bernardini – guarderemo ai giovani, al sociale, alle periferie e alle eccellenze del nostro territorio. Il service per il quartiere Tamburi significa restituire ai bambini e ai ragazzi uno spazio di gioco, sport e speranza. Questo quartiere, cresciuto all’ombra dell’ex Ilva, ha sofferto troppo. Grazie a un finanziamento di 10.800 euro ottenuto dal Distretto Rotary, restaureremo il campo sportivo. In parallelo, daremo continuità a quelle iniziative che hanno avuto grande riscontro, come l’ambulatorio solidale, e stiamo già lavorando ad una serie di progetti e appuntamenti. Un altro obiettivo che mi sta molto a cuore è ricostituire l’Interact, il club rotariano dedicato ai giovani. I ragazzi sono il futuro e investire su di loro è il gesto più concreto che possiamo fare per questa città. Lavoreremo in stretta sinergia con il Rotaract Club Taranto e la sua nuova presidente Elisabetta Ninfole, perché Rotary e Rotaract devono camminare insieme».