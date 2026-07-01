Cisterna con acido solforico aperta alla stazione di Fuscaldo, intervento dei Vvf e traffico ferroviario ripristinato

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Le verifiche del Nucleo NBCR hanno consentito di mettere in sicurezza il convoglio merci e riaprire il binario chiuso in via precauzionale

Cisterna con acido solforico alla stazione di Fuscaldo, intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di attenzione nel primo pomeriggio presso la stazione ferroviaria di Fuscaldo, dove è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco a seguito dell'apertura della botola di una cisterna contenente acido solforico collocata su un convoglio merci.

L'allarme è scattato intorno alle 13:30, quando è stata segnalata un'anomalia su uno dei carri ferroviari. Per garantire la sicurezza dell'area e prevenire qualsiasi rischio per persone e infrastrutture, è stato immediatamente attivato il protocollo di emergenza.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco e il Nucleo NBCR

Sul luogo dell'intervento sono arrivate le squadre del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Paola, affiancate dal personale altamente specializzato del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) del Comando provinciale di Cosenza.

Gli operatori hanno eseguito una serie di verifiche tecniche e strumentali per accertare lo stato della cisterna, valutare eventuali criticità e verificare che non vi fossero situazioni di pericolo legate alla presenza dell'acido solforico, una sostanza chimica che richiede particolari procedure di gestione e sicurezza.

Cisterna messa in sicurezza e binario riaperto

Al termine degli accertamenti, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla chiusura della botola della cisterna e alla completa messa in sicurezza del convoglio merci.

Grazie al rapido intervento delle squadre operative, il Responsabile di RFI ha potuto autorizzare la riapertura del binario ferroviario, che era stato temporaneamente chiuso in via precauzionale per consentire lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza.

Presente anche la Polizia Ferroviaria

Durante tutte le fasi dell'intervento erano presenti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno collaborato nella gestione dell'area e nelle attività di sicurezza.

L'episodio si è concluso senza particolari conseguenze. Il tempestivo intervento dei soccorritori e del personale specializzato ha permesso di evitare disagi prolungati alla circolazione ferroviaria e di ripristinare rapidamente le normali condizioni di esercizio.

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