Bovalino: Bovalinese, al via la stagione 2026/27. Trasparenza, sostenibilità e partecipazione al centro del nuovo progetto.

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Assemblea pubblica: la società presenta il futuro insieme ai tifosi, alle istituzioni e agli sponsor.

La Bovalinese apre ufficialmente la nuova stagione 2026/27 con un'assemblea pubblica dal titolo: “Il futuro si costruisce insieme a te!”, un leitmotiv ripercorso più volte nel corso della serata. L’evento si è tenuto ieri sera, con inizio alle ore 19.30, presso la nuovissima “Casa della Cultura”, un gioiellino messo in piedi dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Vincenzo Maesano, e che in circa un mese di attività ha già registrato lo svolgimento di numerosi incontri e manifestazioni. L’assemblea pubblica ha riunito cittadini, tifosi, istituzioni, imprenditori e appassionati. Si è trattato di un appuntamento pensato per condividere obiettivi, programmi e strategie, confermando la volontà della società di costruire un percorso fondato sulla trasparenza, sulla partecipazione della comunità e su una gestione sostenibile. Sei i punti all’ordine del giorno: 1. Saluti iniziali; 2. Relazione finale stagione 2025/26; 3. Programma stagione 2026/27; 4. Azionariato popolare e tessera del tifoso; 5. Ingresso nuovi soci; 6. Varie ed eventuali.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Vincenzo Scordino, affiancato dal vicepresidente Ovidio Italiano, dal direttore generale Andrea Scordino, dal responsabile scouting Vincenzo Verduci, dal sindaco Vincenzo Maesano e dall'assessore Bruno Federico, intervenuto nel corso della serata.

Tra i temi affrontati c’è stato anche quello, importantissimo, rappresentato dal ruolo degli sponsor; il lancio della campagna “tessera del tifoso”, che non vuole essere solo il semplice abbonamento alle partite, ma evidenziare il forte legame tra il tifoso stesso e la maglia amaranto e per ciò che essa rappresenta; e l’“azionariato popolare” che può essere una utile valvola di sfogo per incrementare maggiormente la cassa della società in proiezione della programmazione della prossima stagione sportiva 2026/27.

Il presidente Vincenzo Scordino: “Il futuro della Bovalinese si costruisce insieme”

Con queste parole, il Presidente Vincenzo Scordino ha ringraziato tutti i presenti, sottolineando come la scelta di organizzare un incontro pubblico rappresenti perfettamente la filosofia della società. “La nostra idea di calcio parte dalla condivisione. Vogliamo essere sempre tra la gente, vicini ai tifosi e alla cittadinanza, perché crediamo che il confronto sia uno degli strumenti più importanti per crescere.”

Scordino ha spiegato che la Bovalinese non vuole limitarsi ad essere una società calcistica, ma intende rappresentare un punto di riferimento per l'intera comunità, soprattutto per i tanti giovani che si avvicinano pur essendo ancora piccoli, allo sport in generale.

Il saluto del sindaco Vincenzo Maesano: “Lo sport è crescita sociale”

Nel suo intervento, dopo i saluti ed i ringraziamenti di rito, il Sindaco Vincenzo Maesano ha evidenziato il valore dello sport come strumento educativo e sociale, ringraziando la società per il lavoro fin qui svolto sul territorio. Secondo il primo cittadino, il calcio rappresenta molto più della semplice competizione sportiva: favorisce l'amicizia, il rispetto reciproco e contribuisce alla formazione dei giovani.

Maesano ha inoltre confermato l'impegno dell'Amministrazione comunale per il completamento dei lavori dello stadio cittadino, una vera perla che rappresenta il fiore all’occhiello per tutto il comprensorio della locride. Ha inoltre aggiunto: “Dopo aver restituito alla città un terreno di gioco finalmente all'altezza della tradizione della Bovalinese, continueremo con gli interventi previsti per adeguare l'impianto alle disposizioni vigenti e riconsegnare alla comunità uno stadio completamente rinnovato.” L'obiettivo condiviso è offrire una struttura moderna, sicura e funzionale che possa diventare un patrimonio per tutta Bovalino.

Ovidio Italiano: “La sostenibilità resta la nostra forza”

Il Vice presidente Ovidio Italiano ha ribadito e posto l’accento sulla bontà della linea gestionale adottata dalla società negli ultimi anni. La Bovalinese, ha spiegato, continuerà a seguire una politica economica prudente, evitando investimenti al di sopra delle proprie possibilità e privilegiando una crescita graduale valorizzando soprattutto i tanti giovani cresciuti nel vivaio amaranto. “L'obiettivo è migliorare ogni stagione, senza inseguire risultati a qualsiasi costo. Prima vengono la solidità della società e il rispetto dei nostri equilibri, poi i risultati sul campo.” Una filosofia che oggi viene adottata anche da numerose realtà calcistiche dopo le difficoltà economiche vissute dallo sport in genere negli ultimi anni.

Bovalinese, una società costruita sui valori dell'appartenenza.

Nel suo intervento conclusivo, il presidente Vincenzo Scordino ha voluto ricordare come il progetto della Bovalinese si fondi prima di tutto sul senso di appartenenza. Guardando la sala gremita di famiglie, bambini, ex calciatori, dirigenti, imprenditori e semplici tifosi, il presidente ha sottolineato che, pur provenendo da esperienze diverse, tutti condividono la stessa passione. “La Bovalinese non è soltanto una squadra di calcio. È parte della storia della nostra città e rappresenta un patrimonio che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto. Il nostro dovere è consegnarlo ancora più forte di prima alle future generazioni.”

L'Amaranto, un colore ed una maglia che raccontano oltre un secolo di storia.

Grande spazio è stato dedicato al valore simbolico della maglia amaranto. Per la dirigenza, indossare la divisa della Bovalinese 1911 significa rappresentare oltre cento anni di storia, fatta di sacrifici, vittorie, sconfitte, dirigenti, allenatori, calciatori, volontari e tifosi che hanno contribuito alla crescita della società. E in tutto ciò spicca anche il nome dato allo stadio, “Lollò Cartisano”, ex giocatore e capitano della mitica Bovalinese degli anni d’oro, e calciatore di grande livello tecnico, fotografo per passione e per lavoro e, purtroppo, anche vittima della ‘ndrangheta che lo ha privato della vita nei primi anni ’90. Si tratta di un patrimonio umano che continua a vivere grazie all'impegno di chi, ogni giorno, lavora per il futuro del club per mantenerne in vita valori, testimonianze, passione e senso di appartenenza.

Sponsor, tessera del tifoso e settore scouting: i pilastri della stagione 2026/27.

Durante l'assemblea sono stati illustrati anche i principali progetti della stagione 2026/27. Tra questi: il rafforzamento della rete degli sponsor, fondamentale per sostenere il progetto sportivo; la campagna “tessera del tifoso”, pensata per coinvolgere sempre di più la comunità amaranto; il potenziamento dell'area scouting, coordinata da Vincenzo Verduci, stretto collaboratore del Direttore sportivo, Daniele Seminara, che hanno a cuore e con particolare attenzione la presenza dei giovani talenti del territorio; il lavoro organizzativo del direttore generale Andrea Scordino, impegnato nella programmazione dettagliata della nuova stagione.

La Bovalinese guarda al futuro con una gestione sostenibile.

L'assemblea pubblica ha confermato la volontà della società di proseguire lungo un percorso fatto di programmazione, sostenibilità economica e forte legame con il territorio. L'obiettivo non è soltanto ottenere risultati sul campo, ma costruire una società sempre più solida, capace di valorizzare i giovani, coinvolgere i tifosi e le imprese locali oltre a rappresentare con orgoglio la città di Bovalino.

La stagione 2026/27 parte quindi da basi chiare: trasparenza, partecipazione, senso di appartenenza e una visione condivisa che mette al centro il futuro della Bovalinese e della sua meravigliosa comunità.