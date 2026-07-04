Vitaliano 2026 a Catanzaro, il programma completo dell'evento tra concerti, street food, cultura e tradizioni

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Due giorni di eventi nel cuore di Catanzaro tra spettacoli, sapori, musica dal vivo e valorizzazione delle tradizioni calabresi

Il 15 e 16 luglio 2026 il centro storico di Catanzaro ospiterà Vitaliano 2026, una manifestazione che celebra l'identità della città attraverso un ricco calendario di appuntamenti dedicati alla cultura, all'enogastronomia, all'artigianato, alla musica e alle tradizioni popolari.

Le principali piazze e vie cittadine, da Corso Mazzini a Piazza Prefettura, passando per Palazzo Fazzari, il Complesso Monumentale San Giovanni e i Giardini Nicholas Green, diventeranno il palcoscenico di eventi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano i Pitta Days, il festival Cuore Cantastorie, il percorso enologico Carpe Wine, gli eventi organizzati da Ancos Confartigianato, il Panettone Estivo della Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria e numerose iniziative dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Mercoledì 15 luglio: il programma completo di Vitaliano 2026

Pitta Days

Ore 18:00 – Piazza Prefettura

Apertura ufficiale dei Pitta Days .

. Taglio del nastro.

Saluti istituzionali.

Brindisi inaugurale.

Ore 18:00 – Palazzo Fazzari

Tavola rotonda "Esperienze a confronto".

Dalle ore 18:00 alle 24:00 – Corso Mazzini

Apertura degli stand enogastronomici.

Ore 20:00 – Corso Mazzini

Show cooking e laboratori gastronomici.

Ore 22:00 – Piazza Prefettura

Grande concerto di Nina Zilli.

Dalle ore 19:00 alle 24:00 – Centro Storico

Percorso enogastronomico identitario con la partecipazione dei ristoratori e delle attività commerciali della città.

Festival Cuore Cantastorie

Ore 18:00

Inaugurazione ufficiale del festival tra Piazza Giuseppe Garibaldi e San Giovanni.

Ore 18:00

Partenza della Jericho Dixieland Street Band dal Cavatore.

Ore 18:15 – Complesso Monumentale San Giovanni

Arrivo della street band.

Saluti istituzionali.

Presentazione storico-culturale del complesso a cura della guida turistica Linda Verre.

Ore 18:30

Spettacolo "Storie da fiera" con i cantastorie Felice Pantone e Celina Scarlatti.

Ore 18:00 – Piazza Prefettura

Laboratorio dedicato alla tarantella calabrese.

Ore 21:00 – Salita Giuseppe Mazzini

Approfondimento storico con Linda Verre .

. Concerto del cantastorie Giacomo Sferlazzo.

Panettone Estivo FIPGC

Dalle ore 18:00 alle 24:00 – Corso Mazzini

La Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria proporrà una speciale edizione del Panettone Estivo Catanzaro, con:

Show cooking.

Degustazioni.

Maestri gelatieri.

Artisti decoratori.

Ore 19:00 – Palazzo Fazzari

Talk e cerimonia di riconoscimento.

Ancos Confartigianato

Dalle ore 18:00 alle 24:00

Corso Mazzini e Giardini Nicholas Green

Area Food & Beverage .

. Birrifici artigianali.

Street food tematico.

Esposizione e vendita di prodotti artigianali.

Stand dedicati agli hobbisti.

Carpe Wine

Dalle ore 18:00 alle 24:00 – Corso Mazzini

Percorso dedicato agli appassionati del vino con:

Degustazioni guidate.

15 cantine selezionate .

. Sommelier professionisti.

Spettacolare show della sciabolata.

Giovedì 16 luglio: il programma completo

Festival Cuore Cantastorie

Ore 20:00 - 21:30 – Piazza Prefettura

Concerto dedicato alle tradizioni del Mediterraneo:

"Storie, canti e danze grecaniche e d'Arberia".

Pitta Days

Ore 18:00 - 24:00 – Corso Mazzini

Stand enogastronomici.

Degustazioni.

Laboratori.

Show cooking.

Ore 20:00

Nuovi appuntamenti culinari con chef e produttori locali.

Dalle ore 19:00 alle 24:00 – Centro Storico

Continua il percorso enogastronomico diffuso tra i locali della città.

Ore 22:30 - 24:00 – Piazza Prefettura

Gran finale con:

Musica live.

DJ Set.

Agrumi in Festa

Dalle ore 18:00 alle 24:00

Protagonista il progetto solidale "Il Gelato che Fa Bene", con degustazioni preparate dai maestri gelatieri Conpait e raccolta fondi a favore dell'Associazione Don Dino Piro.

Ore 19:30

Show cooking:

"Dal Frutto al Gelato".

Ancos Confartigianato

Per tutta la serata saranno nuovamente attivi:

Area Food & Beverage.

Birrifici artigianali.

Mercatino degli artigiani.

Esposizione degli hobbisti.

Ore 19:00 – Palazzo Fazzari

Talk dedicato alle eccellenze del territorio.

Carpe Wine

Anche nella seconda giornata prosegue il percorso sensoriale dedicato al vino con:

Degustazioni.

Sommelier professionisti.

15 cantine selezionate.

Catanzaro Movie Theatre

Ore 17:00 – Quartiere Pianicello

Caccia al Tesoro multiculturale aperta a cittadini e visitatori.

Nuova Mente APS

Ore 19:00 – Largo Prigioni

Rievocazione storica dell'assedio del 1528 attraverso lo spettacolo:

"Vi racconto una storia, l'assedio del 1528, una vittoria imperfetta. Esperienze di viaggio nella storia di Catanzaro".

Vitaliano 2026 celebra l'identità di Catanzaro

Vitaliano 2026 si conferma uno degli appuntamenti più importanti dell'estate catanzarese. Il programma unisce musica, tradizioni popolari, enogastronomia, artigianato, spettacoli dal vivo e iniziative culturali, trasformando il centro storico in un grande spazio di incontro e valorizzazione del patrimonio locale.

Concerti, percorsi del gusto, degustazioni di vini, laboratori, rievocazioni storiche e manifestazioni dedicate alle eccellenze della Calabria offriranno ai visitatori due giornate ricche di esperienze, contribuendo a promuovere il territorio e le sue tradizioni.