Autoarticolato si ribalta sulla Cassino-Atina, superstrada chiusa in entrambe le direzioni

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raffico bloccato a Sant'Elia Fiumerapido: camionista trasferito in elicottero a Roma, deviazioni sulla viabilità ordinaria

Un grave incidente stradale ha provocato la chiusura della superstrada Cassino-Atina nel tratto compreso nel territorio di Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone. Un autoarticolato si è infatti ribaltato sulla carreggiata, rendendo impossibile la circolazione in entrambe le direzioni e costringendo le autorità a predisporre deviazioni per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Autoarticolato ribaltato sulla Cassino-Atina

Secondo le prime informazioni disponibili, il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltato adagiandosi sul lato sinistro. Il camion ha occupato completamente una delle due carreggiate, mentre l'altra è risultata impraticabile a causa della fuoriuscita di carburante e altri fluidi dai serbatoi del veicolo.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza sono state avviate immediatamente per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

Camionista soccorso e trasportato in elicottero a Roma

Il conducente dell'autoarticolato è stato assistito sul posto dai Carabinieri e dal personale sanitario del 118. Considerata la dinamica dell'incidente e le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento in elicottero verso un ospedale di Roma per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al momento non sono state rese note informazioni ufficiali sul suo stato di salute.

Superstrada chiusa e traffico deviato

Per consentire i rilievi dell'incidente e le operazioni di rimozione del mezzo pesante, è stata disposta la chiusura della superstrada Cassino-Atina in entrambe le direzioni.

La viabilità è stata modificata come segue:

i veicoli provenienti da Formia devono uscire obbligatoriamente allo svincolo di Cassino ;

devono uscire obbligatoriamente allo svincolo di ; i mezzi in arrivo da Sora sono invece obbligati a lasciare la superstrada a Sant'Elia Fiumerapido, proseguendo lungo la viabilità ordinaria.

Si prevedono rallentamenti e possibili disagi fino al completamento delle operazioni di recupero del camion e al ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente

Le forze dell'ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica del ribaltamento dell'autoarticolato e stabilire le cause che hanno provocato l'incidente. Solo al termine dei rilievi sarà possibile riaprire completamente la Cassino-Atina e ripristinare la normale circolazione.