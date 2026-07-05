Teheran si ferma per il commiato ad Ali Khamenei

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Migliaia di fedeli alle preghiere pubbliche per l’ex leader iraniano ucciso nell’attacco di febbraio

A Teheran proseguono le cerimonie di commiato per Ali Khamenei, ex Guida Suprema dell’Iran, morto nell’attacco israelo-americano del 28 febbraio 2026 insieme ad alcuni membri della sua famiglia. La capitale iraniana è diventata il centro di una lunga commemorazione pubblica, segnata da preghiere, cortei e momenti di raccoglimento collettivo.

Nel secondo giorno delle celebrazioni funebri, migliaia di persone provenienti da diverse città dell’Iran hanno raggiunto la capitale per partecipare alle preghiere pubbliche e rendere omaggio a una delle figure più influenti della politica iraniana contemporanea.

Una cerimonia dal forte valore religioso e politico

Il commiato ad Ali Khamenei non rappresenta soltanto un momento di lutto nazionale, ma anche un evento dal forte significato simbolico per il Paese. Per decenni Khamenei ha avuto un ruolo centrale nella vita politica e religiosa dell’Iran, guidando la Repubblica islamica in una fase segnata da tensioni internazionali, crisi economiche e profondi cambiamenti regionali.

Le autorità iraniane hanno organizzato una cerimonia ampia e partecipata, con l’obiettivo di trasformare il funerale in un momento di unità nazionale. La presenza di migliaia di cittadini nelle strade di Teheran conferma il peso politico e religioso che la figura dell’ex leader continua ad avere all’interno del Paese.

Il ricordo dei familiari uccisi nell’attacco

Durante le celebrazioni vengono ricordati anche i quattro membri della famiglia di Khamenei rimasti uccisi nello stesso attacco del 28 febbraio. Le preghiere pubbliche sono state accompagnate da momenti di silenzio e da messaggi di cordoglio rivolti ai familiari delle vittime.

La cerimonia si inserisce in un contesto internazionale ancora teso, con l’Iran che continua a denunciare l’attacco come un atto ostile da parte di Israele e Stati Uniti.

Teheran tra lutto nazionale e tensione internazionale

Le immagini provenienti dalla capitale mostrano una città attraversata da un clima di forte partecipazione emotiva. La commemorazione di Ali Khamenei a Teheran assume così un significato che va oltre il rito funebre: diventa un passaggio delicato per gli equilibri interni dell’Iran e per i rapporti con l’Occidente.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori cerimonie pubbliche, mentre resta alta l’attenzione della comunità internazionale sugli sviluppi politici successivi alla morte dell’ex Guida Suprema iraniana.