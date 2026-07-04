Tragedia in Salento, padre salva i due figli dalle onde e perde la vita dopo il salvataggio

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dramma sulla costa di

Otranto

: un uomo di 54 anni mette in salvo i suoi

gemelli di 8 anni

, poi viene colto da un malore fatale

Una giornata al mare si è trasformata in una terribile tragedia sulle coste del Salento, dove un padre ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei suoi due figli. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi a Otranto, nei pressi del lido La Castellana, e ha profondamente scosso residenti e turisti presenti sulla spiaggia.

Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo di 54 anni, residente a Sanarica, è morto dopo essere riuscito a mettere in salvo i suoi due gemelli di 8 anni, finiti in difficoltà tra le onde a causa delle condizioni del mare.

Il salvataggio dei bambini in mare

I due fratellini si trovavano in acqua quando il mare agitato, il forte vento e le correnti li hanno progressivamente spinti al largo, rendendo impossibile il rientro verso la riva.

Accortosi del grave pericolo, il padre non ha esitato a tuffarsi in mare. Con grande determinazione è riuscito a raggiungere i bambini e a riportarli entrambi in salvo sulla spiaggia, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia ancora più grave.

Il malore dopo il gesto eroico

Una volta raggiunta la battigia e dopo aver verificato che i figli fossero al sicuro, l’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo, perdendo conoscenza.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Nonostante ogni sforzo, però, per il 54enne non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe stato provocato da un improvviso malore, probabilmente favorito dall’enorme sforzo fisico sostenuto durante il salvataggio.

Comunità sotto shock

La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità di Sanarica e tra tutte le persone presenti sulla spiaggia di Otranto, testimoni di una vicenda che racconta il coraggio estremo di un padre disposto a mettere a rischio la propria vita pur di salvare quella dei suoi figli.

L’episodio riporta inoltre l’attenzione sull’importanza della prudenza quando il mare è agitato. Le forti correnti e il vento possono trasformare in pochi istanti una normale giornata di vacanza in una situazione estremamente pericolosa, soprattutto per i bambini e per chi si trova in acqua lontano dalla riva.

Le autorità stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dell’accaduto, mentre la costa salentina piange un uomo che, con un gesto di straordinario altruismo, è riuscito a salvare la vita dei propri figli pagando con la propria.