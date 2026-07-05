Incendio a Strongoli, fiamme vicino alle abitazioni: decisivo l’intervento dei Vvf

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Rogo di vegetazione nel Crotonese, il forte vento complica le operazioni: salvate diverse abitazioni grazie all’intervento delle squadre di emergenza

Un incendio di vegetazione a Strongoli, nel Crotonese, ha richiesto un complesso intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi. Le fiamme si sono sviluppate nelle campagne del territorio comunale, propagandosi rapidamente e arrivando a minacciare alcune abitazioni della zona.

Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficili dalle condizioni meteorologiche avverse. Il forte vento, infatti, ha favorito l’avanzata del fronte di fuoco, aumentando il rischio per le case situate nelle vicinanze.

Vigili del Fuoco in azione con il supporto di Carabinieri e Calabria Verde

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cirò Marina, affiancate dal personale della sede centrale di Crotone. A supporto delle operazioni erano presenti anche i Carabinieri della Stazione di Strongoli, gli operatori di Calabria Verde e il sindaco del comune, che hanno collaborato nelle attività di gestione dell’emergenza.

L’obiettivo principale è stato quello di contenere il fronte dell’incendio ed evitare che le fiamme raggiungessero le abitazioni, operando in condizioni particolarmente complesse a causa degli spazi ristretti e delle forti raffiche di vento.

Nessun intervento dei mezzi aerei per motivi di sicurezza

Le condizioni presenti nell’area hanno impedito l’impiego dei mezzi aerei antincendio. La combinazione tra il vento intenso e la ridotta distanza tra il fronte di fuoco e le abitazioni non ha consentito l’intervento dall’alto, rendendo necessario il lavoro esclusivo delle squadre a terra.

Nonostante le difficoltà, i Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l’incendio e a impedire che il rogo coinvolgesse gli edifici esposti, evitando conseguenze ben più gravi.

Massima attenzione per gli incendi di vegetazione in Calabria

L’episodio conferma come la stagione estiva rappresenti uno dei periodi più delicati per il rischio di incendi di vegetazione e incendi boschivi. Le alte temperature, unite al vento e alla vegetazione particolarmente secca, favoriscono infatti una rapida propagazione delle fiamme, rendendo fondamentali interventi tempestivi e coordinati da parte delle squadre di soccorso.

Le autorità continuano a raccomandare la massima prudenza, invitando i cittadini a evitare qualsiasi comportamento che possa innescare incendi e a segnalare immediatamente eventuali focolai ai numeri di emergenza.