Medico ricoverato in Psichiatria dopo momenti di tensione nella guardia medica di Caltanissetta

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Intervento di polizia, carabinieri e 118 nella sede della guardia medica di via Malta. Il sanitario è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia e successivamente ricoverato volontariamente nel reparto di Psichiatria.

Momenti di tensione nella guardia medica di Caltanissetta

Attimi di forte tensione si sono verificati nella mattinata di oggi presso la guardia medica di Caltanissetta, situata in via Malta, dove è stato necessario l'intervento congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri e personale del 118 a seguito del comportamento di un medico in servizio.

Secondo le prime ricostruzioni, il professionista, che aveva appena concluso il turno di guardia notturna, avrebbe manifestato uno stato di forte agitazione, rendendo necessario l'intervento delle autorità e dei sanitari.

La segnalazione durante il cambio turno

Stando alle informazioni emerse, il medico avrebbe inizialmente rifiutato di visitare una paziente che si era presentata presso la struttura lamentando un malore. Successivamente, secondo quanto riferito, la donna sarebbe stata chiusa all'interno di una stanza.

A far scattare l'allarme sarebbe stata la dottoressa arrivata per il consueto cambio turno. Resasi conto della situazione, avrebbe immediatamente richiesto l'intervento del Numero Unico di Emergenza 112, facendo giungere sul posto le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118.

Il trasferimento all'ospedale Sant'Elia

Il medico è stato quindi accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove il personale sanitario ha provveduto agli accertamenti del caso.

Secondo quanto trapelato, anche durante la permanenza in ospedale il professionista avrebbe continuato a manifestare un comportamento particolarmente agitato, circostanza che ha reso necessaria una valutazione specialistica.

Ricovero volontario nel reparto di Psichiatria

Dopo essere stato visitato dallo psichiatra di turno, il medico avrebbe infine accettato il ricovero volontario nel reparto di Psichiatria, dove sarà seguito dal personale sanitario per gli accertamenti clinici e le cure ritenute necessarie.

Al momento non risultano diffuse ulteriori informazioni ufficiali sulle cause che avrebbero determinato l'episodio né sulle condizioni di salute del professionista.

Accertamenti in corso

L'accaduto ha inevitabilmente richiamato l'attenzione delle autorità competenti, che stanno ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti. Eventuali approfondimenti potranno chiarire quanto accaduto all'interno della guardia medica di Caltanissetta e verificare eventuali responsabilità.

L'episodio riporta l'attenzione anche sull'importanza della tutela della sicurezza nei presidi sanitari e del supporto agli operatori, chiamati quotidianamente a svolgere il proprio lavoro in contesti spesso caratterizzati da elevato stress e pressione psicologica.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.