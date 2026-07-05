Eugenio Rotella protagonista a Castellabate conquista il secondo posto di categoria nella 5 km di Gran Fondo Italia

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Il nuotatore catanzarese brilla nelle acque di Castellabate e chiude tra i migliori della classifica assoluta

Ancora un risultato di prestigio per il nuotatore catanzarese Eugenio Rotella, che si è messo in evidenza nella prestigiosa Gran Fondo Italia Open Water Swimming disputata a Castellabate, conquistando il secondo posto nella categoria M25 nella gara dei 5 km e un brillante settimo posto assoluto.

La manifestazione, inserita nel circuito nazionale dedicato al nuoto in acque libere, ha richiamato atleti provenienti da tutta Italia, offrendo un percorso tecnico e spettacolare lungo la costa cilentana, in uno degli scenari più suggestivi del panorama italiano.

Prestazione di alto livello nella 5 km

Rotella ha completato la prova con il tempo di 1h 10'23", chiudendo al settimo posto assoluto su un lotto di 69 partecipanti e conquistando la medaglia d'argento nella categoria M25.

Una gara combattuta fino agli ultimi metri, caratterizzata da un ritmo elevato e da un livello tecnico particolarmente competitivo. Il risultato conferma l'ottimo stato di forma dell'atleta catanzarese, capace di confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti del nuoto in acque libere.

La Gran Fondo Italia di Castellabate

La tappa di Castellabate rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione per gli appassionati di open water. L'evento propone diverse distanze, tra cui 1 Miglio, 3 km, 5 km e la spettacolare 15 km, richiamando ogni anno centinaia di nuotatori provenienti da tutta la penisola.

Le acque limpide del Cilento e l'organizzazione consolidata rendono questa competizione un importante banco di prova sia per gli atleti élite sia per gli amatori che desiderano confrontarsi in una manifestazione di alto livello.

Un risultato che conferma la crescita di Eugenio Rotella

Il piazzamento ottenuto rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso sportivo di Eugenio Rotella, protagonista di una prestazione solida e costante che gli ha permesso di salire sul podio di categoria.

Il secondo posto M25 e la settima posizione assoluta testimoniano il valore della gara disputata e confermano la competitività dell'atleta catanzarese nelle competizioni nazionali di nuoto in acque libere.

Con questo risultato, Rotella aggiunge un altro importante traguardo alla propria stagione sportiva, dimostrando ancora una volta determinazione, preparazione e grande continuità nelle competizioni di open water.