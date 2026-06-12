Janelle torna con “SLOW”: il suo singolo Tech House che invita a vivere il momento presente

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Ascolta “Slow” su Spotify > http://tiny.cc/yiy4101

Janelle, dj/producer italiana, è tornata con il suo nuovo singolo “SLOW” (su Black Lizard Records), disponibile dal 12 Giugno su tutti i digital stores.

Nonostante il titolo, “SLOW”, di Janelle, è tutto tranne che un invito a rallentare.

La traccia nasce come una presa di posizione contro l’apatia e contro quella “lentezza” esistenziale che ci porta a vivere in modalità automatica e quasi “robotica”, scollegati dal momento presente.

Attraverso un sound Tech House energico e coinvolgente, “SLOW” invita ad assaporare ogni vibrazione, ogni bagliore e ogni battito nell’esatto istante in cui si manifestano.

Le percussioni sono state concepite per pulsare come un cuore in corsa, mentre i synth rilasciano scariche di adrenalina capaci di trascinare l’ascoltatore dentro un’esperienza da vivere pienamente.

“SLOW” non è solo una traccia da club ma è un messaggio.

Un promemoria a restare presenti, a coltivare la propria libertà e celebra la consapevolezza, l’istinto e la bellezza irripetibile di ogni momento vissuto.

Janelle commenta così il suo nuovo singolo “Slow”:

"SLOW è la mia reazione a un mondo che sta diventando sempre più artificiale e programmato. In un'era in cui tutto viene filtrato dagli algoritmi, volevo produrre una traccia che trasmettesse qualcosa di urgente, fisico e profondamente umano. Ho passato intere notti in studio a modellare il groove per assicurarmi che non suonasse semplicemente bene, ma che "colpisse" nel modo giusto. Il brano parla di quel momento preciso sulla pista da ballo in cui smetti finalmente di pensare e inizi ad esistere. Parla del perdere il controllo e lasciare che sia la musica a guidarti.”

JANELLE

Per JANELLE la tech house non è solo un genere, ma un mantra: un fuoco interiore ereditato dal padre DJ e una dedizione assoluta coltivata in oltre 16 anni di consolle. Conosciuta per la sua forte presenza live tra club, emittenti radiofoniche e piattaforme digitali, ha costruito una solida reputazione internazionale grazie a set carichi di energia e una viscerale connessione con la pista.

Oggi il suo percorso si apre a una maturazione consapevole, ridefinendo il proprio stile. Il sound attuale di JANELLE si muove su linee tech house caratterizzate da groove trascinanti, ritmiche serrate e sfumature decisamente raw.

È un'attitudine cruda e analogica che rifiuta i compromessi, dove elementi percussivi essenziali e linee di basso ipnotiche diventano il motore principale. Questa precisa direzione artistica non è una novità: già in 'Cheesecake' questa forte impronta era evidente, lasciando chiaramente intravedere lo stile che oggi trova la sua massima espressione in 'SLOW', il suo nuovo progetto firmato ancora una volta su Black Lizard Records. Questa release rappresenta la sintesi perfetta della sua ricerca in studio: una dimensione deep e ricercata, capace di fondere vocals intensi con atmosfere di stampo puramente underground.

Il suo percorso è scandito da traguardi importanti, tra cui un 16° posto nella classifica Beatport Dance Chart, il supporto di pesi massimi internazionali come Don Diablo e release su etichette come Future House Cloud. Dalla storica esperienza come resident DJ su M2O Radio fino ai set in location europee come il Privilege di Ibiza e Mykonos, JANELLE continua a far evolvere questa identità club d'avanguardia, portando avanti quel fuoco originario con passione e coerenza.

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