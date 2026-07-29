Meteo Italia, arriva la grande ondata di caldo africano: fino a 41°C nel weekend, ecco le città più roventi

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Meteo Italia, arriva l'ondata di caldo africano: fino a 41°C nel weekend, afa e notti tropicali su gran parte del Paese

Dopo gli ultimi temporali al Sud, l'anticiclone africano porterà temperature eccezionali, afa intensa e condizioni di caldo estremo che potrebbero durare anche la prossima settimana

L'Italia si prepara a vivere una nuova fase di caldo intenso. Dopo gli ultimi episodi di instabilità previsti all'estremo Sud, sarà infatti l'anticiclone africano a dominare lo scenario meteorologico, riportando sole, temperature elevate e un deciso aumento dell'afa.

A partire da giovedì 30 luglio, l'espansione dell'alta pressione subtropicale favorirà un progressivo incremento delle temperature su tutta la Penisola, con il culmine previsto tra sabato e domenica. Le massime potranno raggiungere 39-41°C in diverse città italiane, mentre anche le ore notturne saranno caratterizzate da valori particolarmente elevati.

Ultimi temporali tra Sicilia e rilievi prima del ritorno del bel tempo

Mercoledì rappresenterà l'ultima giornata con qualche fenomeno di instabilità. L'attenzione sarà rivolta soprattutto alla Sicilia, dove un piccolo vortice di aria fresca in quota continuerà a generare rovesci e temporali isolati, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Qualche breve acquazzone potrà interessare anche alcuni settori delle Alpi nord-orientali, mentre sul resto del Paese il tempo sarà prevalentemente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature già in aumento.

Da giovedì l'alta pressione africana si rafforza sull'Italia

Con il definitivo allontanamento dell'instabilità, l'anticiclone subtropicale si estenderà rapidamente sull'Italia grazie all'arrivo di masse d'aria molto calde provenienti dal deserto del Sahara.

Questa configurazione atmosferica garantirà:

tempo stabile e soleggiato ;

; assenza quasi totale di precipitazioni ;

; temperature ben oltre le medie climatiche ;

; afa in costante aumento, soprattutto nelle grandi città e nelle aree di pianura.

Solo sulle zone alpine e, localmente, lungo l'Appennino potranno svilupparsi isolati temporali di calore durante le ore pomeridiane.

Weekend rovente: fino a 41°C nelle città più calde

Il momento più intenso dell'ondata di calore è atteso tra sabato e domenica.

Secondo le attuali previsioni, queste potrebbero essere alcune delle temperature massime:

Firenze: fino a 41°C

fino a Bologna: circa 40°C

circa Roma: fino a 39°C

fino a Milano: fino a 39°C

fino a Padova: fino a 39°C

Anche numerose altre città del Centro-Nord potrebbero superare facilmente i 37-38°C, con una temperatura percepita ancora più elevata a causa dell'umidità.

Afa e notti tropicali renderanno il caldo ancora più pesante

Oltre alle elevate temperature diurne, una delle caratteristiche principali di questa nuova ondata sarà la presenza delle cosiddette notti tropicali, durante le quali le temperature minime potrebbero restare superiori ai 25°C.

Questo impedirà agli edifici di raffrescarsi durante la notte, aumentando il disagio soprattutto nelle aree urbane, dove l'effetto "isola di calore" rende il clima ancora più opprimente.

Caldo intenso: i consigli per proteggere anziani, bambini, neonati e persone fragili

Le ondate di caldo rappresentano un rischio concreto per la salute, soprattutto per anziani, bambini, neonati, donne in gravidanza e persone affette da malattie croniche.

Per affrontare al meglio le giornate più calde è importante seguire alcune semplici regole:

bere acqua frequentemente , anche senza avvertire lo stimolo della sete;

, anche senza avvertire lo stimolo della sete; evitare di uscire tra le 11:00 e le 18:00 , quando il sole è più intenso;

, quando il sole è più intenso; indossare abiti leggeri e di colore chiaro;

consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura;

mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati;

evitare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata.

Anziani: massima attenzione alla disidratazione

Gli anziani sono tra le persone più esposte agli effetti del caldo perché il loro organismo disperde meno efficacemente il calore e percepisce con minore intensità lo stimolo della sete.

È importante che bevano regolarmente, rimangano in ambienti freschi e siano controllati da familiari o vicini, soprattutto se vivono da soli.

Bambini e neonati: mai lasciarli in auto

Per bambini e neonati è fondamentale garantire una corretta idratazione, evitare l'esposizione diretta al sole e scegliere abiti freschi e traspiranti.

Non bisogna mai lasciare bambini o neonati all'interno di un'automobile, nemmeno per pochi minuti: la temperatura dell'abitacolo può aumentare rapidamente fino a raggiungere livelli estremamente pericolosi.

Donne in gravidanza

Le donne in gravidanza dovrebbero limitare gli sforzi fisici, bere frequentemente, evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e riposare in ambienti climatizzati o ben ventilati.

In presenza di sintomi come capogiri, debolezza o malessere persistente è consigliabile contattare il proprio medico.

Persone con patologie croniche

Chi soffre di malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete o altre patologie dovrebbe seguire attentamente le indicazioni del medico, evitare sforzi e prestare particolare attenzione ai segnali di disidratazione o colpo di calore.

Quando è necessario chiedere aiuto

In presenza di sintomi come confusione mentale, perdita di coscienza, febbre elevata, difficoltà respiratorie, pelle molto calda e asciutta o segni di grave disidratazione è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 o rivolgersi al Pronto Soccorso.

Anche la prossima settimana potrebbe proseguire il caldo africano

Le elaborazioni meteorologiche più recenti indicano che l'anticiclone africano potrebbe continuare a dominare lo scenario anche nei primi giorni della prossima settimana.

Se questa tendenza verrà confermata, l'Italia continuerà a fare i conti con temperature molto elevate, sole prevalente, precipitazioni quasi assenti e un livello di afa particolarmente elevato nelle grandi città.

Una nuova ondata di calore investe l'Italia

Dopo gli ultimi temporali attesi tra Sicilia e aree montuose, il nostro Paese entrerà in una fase caratterizzata da caldo africano, temperature fino a 41°C, afa intensa e notti tropicali.

Sarà quindi importante seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, adottare comportamenti prudenti e prestare particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, affinché questa nuova ondata di calore possa essere affrontata in sicurezza.