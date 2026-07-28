Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 28 luglio 2026

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C’è una Sardegna estiva che si misura in bagnanti ammassati sotto gli ombrelloni, ma gli stessi, sovente, abbandonano le arene preferite per macinare chilometri, guidati dalla passione, il calore umano e da quel sottofondo di pallina rimbalzante che fatica a mettersi da parte almeno in questa stagione.Norbello, ridente borgo del Guilcer, dà sfoggio delle sue bellezze paesaggistiche dando in pasto ai pongisti la suggestiva località agreste di Sant’Ignazio. Già conosciuto per le sue continue apparizioni, attraverso la maglia giallo blu, nei contesti nazionali ed europei, si trasforma per una sera nella capitale isolana di questa galassia silenziosa ma straordinariamente viva. Sotto le fronde del Villaggio Nuraghe Ruju, dove l’aria rinfresca ma il richiamo dello sport brucia ancora, la Fitet Sardegna ha calato il sipario sulla stagione agonistica 2025/2026, trasformando la consegna delle Benemerenze in un momento di autentico bilancio collettivo.Prima delle passerelle e degli applausi aperti al pubblico, le stanze del villaggio hanno ospitato un bel confronto, di quelli dove si parla chiaro per tracciare la rotta futura. Dirigenti e soci si sono messi attorno a un tavolo per sviscerare nodi, numeri e prospettive in vista dei prossimi campionati, ponendo le basi per un'annata che si preannuncia densa e tutta da scrivere.A tenere le fila delle numerose premiazioni istituzionali, scandendo i tempi dal microfono, c'è stato il noto intrattenitore e conduttore radiofonico, ormai firma consolidata e garanzia di ritmo per una serata caratterizzata dalla consegna di trofei e targhe ricordo volti a valorizzare l’attività a squadre dei club in ogni serie e i piazzamenti individuali di livello nazionale.Il peso specifico all’appuntamento è stato garantito non solo dallo stato maggiore della racchetta sarda, guidato dal presidenteinsieme al vicepresidentee ai consiglieri, e supportato sul territorio dai delegati provinciali. Presente il consigliere federale FITeT,che ha ribadito il legame con i vertici romani. Importanti anche le presenze diresponsabile della commissione gare individuali e del suo predecessore nonché membro della Commissione nazionaleQuando ci si è spostati all’aperto per le premiazioni, la rete istituzionale si è infittita, intrisa di autorevolezza grazie alla presenza di, alla guida del CIP Sardegna, e, vice presidente vicaria del Coni Sardegna: entrambi hanno testimoniato lo spessore sociale e la credibilità conquistata dalla disciplina oltre i confini del puro agonismo. A fare gli onori di casa, suggellando il legame profondo con il territorio, è stato il presidente dell'Unione Comuni del Guilcier,, che ha dichiarato:Le parole dei rappresentanti istituzionali hanno fatto da perfetto preludio alle riflessioni del vertice della FITeT Sardegna. Il massimo dirigente dell'isola ha voluto tracciare un bilancio dell'annata sportiva, proiettando lo sguardo del comitato verso i prossimi impegni agonistici e celebrando la compattezza del movimento regionale.“Il futuro ci riserva un'annata densa di sfide importanti – ha sottolineato– e la nostra priorità sarà pianificarla con la massima attenzione, seguendo il nostro consueto standard operativo. L'appuntamento di venerdì è stato un momento di confronto e condivisione particolarmente significativo, atteso e pienamente riuscito. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alle autorità e agli ospiti intervenuti, ai fotografi e ai giornalisti presenti, così come a tutti i club, ai giocatori, agli allenatori, al settore arbitrale e ai dirigenti che, con la loro partecipazione, hanno testimoniato vicinanza al movimento e ci hanno incoraggiato a proseguire con determinazione lungo questo percorso. Dare il giusto risalto agli straordinari risultati raggiunti dal tennistavolo sardo negli ultimi dodici mesi non rappresenta soltanto un'importante occasione di dialogo e confronto, ma costituisce anche uno strumento fondamentale per promuovere e valorizzare il nostro sport in tutto il territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, ogni giorno, sostengono il nostro lavoro. A tutto il movimento pongistico rivolgo l'invito a continuare a operare con passione, serietà e orgoglio, guardando al futuro con fiducia e spirito di collaborazione. Infine, un plauso sincero allo staff organizzativo per aver confezionato una bellissima serata”.Il sipario sulla stagione 2025/2026 cala qui, tra il verde di Norbello e i progetti già in cantiere. Il tempo di archiviare le targhe e i brindisi, e per la Fitet Sardegna sarà già ora di rimettere mano ai calendari e pianificare il lavoro della nuova annata agonistica.I riconoscimenti consegnati a Norbello hanno dato forma e sostanza a questo bilancio, premiando le promozioni concrete ottenute nei campionati a squadre, tanto nel settore maschile quanto in quello femminile. Le targhe della serata hanno così unito i due motori del movimento olimpico: la continuità delle società impegnate nei campionati e il valore dei singoli pongisti capaci di imporsi nei tornei della Penisola, tracciando un bilancio agonistico privo di campanilismi che unisce idealmente l'intera isola. Un evento, questo, impreziosito ulteriormente dalla presenza del giornalista dell'Unione Sarda, firma di prestigio che segue le vicende del tennistavolo sardo da tempi remoti e che il comitato ha voluto omaggiare con un pensiero, a riprova di quanto sia fondamentale il suo contributo.C'è da evidenziare, tuttavia, come una parte dei protagonisti celebrati fosse assente alla cerimonia: molti di loro provengono infatti da oltre Tirreno, vivendo nei modi più disparati il meritato periodo di ferie estive prima di rimettersi sotto con la preparazione e i carichi di lavoro della prossima attività agonistica. Al loro posto hanno così ritirato i premi i rappresentanti delle loro rispettive società: una sfilata che ha visto alternarsi tecnici, dirigenti o gli stessi compagni di avventura rimasti nell'isola.La rassegna delle benemerenze celebra innanzitutto lo straordinario orgoglio sardo emerso ai Campionati Italiani Assoluti, dove l'asse composto dal quartese(ASD Marcozzi) e dall'asseminese(ASD TT Sassari) ha conquistato il titolo di Campione d'Italia nel doppio maschile assoluto di prima categoria. Lo stessoconcede uno strepitoso bis tricolore laureandosi Campione d'Italia anche nel doppio misto assoluto di prima categoria. Sul massimo palcoscenico dei Campionati Italiani Assoluti splende inoltre la medaglia d'oro conquistata da(ASD Tennistavolo Norbello), superlativa Campionessa d'Italia nel doppio femminile di prima categoria.Spicca parallelamente l'annata magistrale dell', capace di fare incetta di scudetti giovanili a squadre grazie ai titoli conquistati nelle categorie Under 19 maschile, Under 19 femminile e Under 21 maschile. La bacheca sarrabese detta legge nei doppi giovanili e di categoria grazie a trionfi interni nati e cresciuti in casa:si mette in luce laureandosi Campionessa d'Italia nel doppio misto Under 19 e, in coppia con, agguanta il primato nel doppio femminile Under 19; la stessasale poi sul gradino più alto del podio nel doppio misto Under 19 insieme a. I titoli nazionali proseguono con la vittoria dinel doppio maschile di seconda categoria, lo scudetto dinel doppio femminile di seconda categoria e il trionfo nel doppio maschile Under 17 firmato dalla coppia, a cui si aggiunge lo straordinario successo nel doppio maschile di terza categoria conquistato da. Nelle prove individuali, brilla l'oro di, prima classificata nel singolo femminile Under 17.Il ricchissimo bottino sarrabese si completa con una parata imponente di piazze d'onore e podi individuali.mette a segno una striscia di tre argenti nel singolo Under 19, nel doppio femminile Under 19 e nel doppio femminile di seconda categoria, a cui aggiunge la terza piazza nel doppio misto di seconda categoria.conquista la seconda posizione nel singolo Under 17, il bronzo nel doppio misto Under 17, il bronzo nel doppio misto di seconda categoria e una pesantissima medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Assoluti nel doppio maschile di prima categoria.intasca l'argento nel singolo maschile Under 17 e nel doppio maschile Under 17.si aggiudica la seconda piazza nel doppio misto Under 17, il bronzo nel singolo maschile Under 17 e il bronzo nel doppio maschile di seconda categoria.brilla con l'argento nel doppio femminile di seconda categoria, l'argento nel doppio femminile Under 19, la terza piazza nel singolo Under 19 e il bronzo nel doppio misto Under 19.firma una splendida doppietta d'argento come secondo classificato nel doppio misto di terza categoria e nel doppio maschile di terza categoria.conquista l'argento nel doppio misto Under 19, l'argento nel doppio maschile Under 19 e il bronzo nel doppio maschile di seconda categoria.sale sul secondo gradino del podio intascando l'argento nel doppio maschile di quarta categoria.aggiunge la piazza d'onore nel doppio misto Under 19.fa tripletta di bronzo nel singolo femminile di seconda categoria, nel doppio misto Under 17 e nel singolo Under 17. Completano i quadri individuali i due bronzi nei tabelloni tricolori di(terza nel doppio femminile di prima categoria agli Assoluti e terza nel singolo di seconda categoria), l'argento dinel doppio femminile Under 21, la terza piazza nel doppio misto Under 21 ancora die il bronzo nel doppio femminile Under 11 della giovanissima. Sul fronte societario, il sodalizio festeggia infine la promozione in A1 femminile, in Serie A2 maschile e Serie D1 maschile, oltre alla seconda piazza nella Serie C femminile regionale.Il percorso imponente dell'si traduce nei prestigiosi secondi posti a squadre in Serie A1 Femminile, Coppa Italia Maschile e nel Campionato Italiano Giovanile Under 15 maschile, abbinati al bronzo in Serie A1 Maschile e alla quarta piazza nella Coppa Italia Femminile. Sul fronte dei tabelloni individuali assoluti, i riflettori si accendono sulla superlativa campagna tricolore di, splendido vicecampione d'Italia e medaglia d'argento nel doppio maschile assoluto. Nei tornei di categoria, il club turritano festeggia lo straordinario scudetto di, splendide Campionesse d'Italia nel doppio femminile di terza categoria, a cui si aggiungono il titolo Master dinel doppio maschile over 50-60, la promozione in Serie C1 Maschile, il bronzo assoluto nel singolo di prima categoria die la coppia formata da, splendide medaglie di bronzo nel doppio maschile Under 15. Nelle rassegne giovanili individuali brilla la stella di, medaglia d'argento nel singolo e nel doppio misto Under 17, mentre il vivaio raccoglie un ulteriore bronzo nel doppio femminile Under 11 con. Lo straordinario bilancio dei veterani turritani è completato dai due pesanti bronzi conquistati danel singolo Master 40-50 e nel doppio Master 50-60.I padroni di casa dell'gioiscono per il primato nel girone B di Serie A2 Femminile, celebrando l'argento in Coppa Italia Assoluta, la seconda piazza in Serie A1 Femminile Master e la medaglia di bronzo nel singolo maschile Under 21 ottenuta da, che aggiunge alla bacheca personale un prestigioso argento nel doppio misto di seconda categoria e un bronzo nel doppio misto Under 17. Sul fronte dei veterani, brillano i podi Master di, splendida medaglia d'argento nel doppio misto Master 50-60, bronzo nel singolo Master 50-60 e bronzo nel doppio Master 50-60. Meriti d'eccellenza per l', promossa in Serie B2 Maschile e terza classificata nei Campionati Italiani Giovanili nella categoria Under 21 maschile a squadre. Il sodalizio anglonese mette in luce nelle prove individuali di singolo i pesanti bronzi di(terza categoria),(seconda categoria) e dinel singolo Under 21 giovanile, associato al secondo gradino del podio nel doppio maschile Under 21.Sotto la lente federale passano i massimi campionati, dove l'canta vittoria in Supercoppa Italiana Assoluta, agguanta il primato nel proprio girone regionale di Serie C Master e celebra i risultati giovanili di. Il club cagliaritano, operante nella sede di via Crespellani, applaude le prestazioni tricolori di, splendida medaglia d'argento nel doppio maschile Under 21, argento nel doppio misto Under 21 e prezioso bronzo ai Campionati Italiani Assoluti nel doppio misto di prima categoria. Campagna trionfale per l', che mette in bacheca lo scudetto in Supercoppa di Serie A1, il primato regionale in Serie C femminile, l'argento giovanile a squadre nell'Under 21 femminile, portando a casa anche il bronzo europeo in ETTU Europe Cup e la terza piazza in Coppa Italia. Nei quadri individuali spicca lo scudetto nel doppio femminile Under 21 e il bronzo nel singolo Under 21 di, combinati con la straordinaria parata di successi di, capace di mettersi al collo l'oro nel doppio femminile Under 21, l'argento nel doppio misto Under 21, il bronzo nel singolo Under 21 e due pesantissimi bronzi nei tabelloni dei Campionati Italiani Assoluti di prima categoria, divisi tra il singolo femminile e il doppio misto assoluto.Nei campionati regionali, l'archivia la vittoria del proprio girone in Serie C2 sarda e il primo posto in Serie C Master. Conquistano l'accesso in Serie C2 vincendo i rispettivi gironi regionali di Serie D1 l'(Girone A), società prima classificata anche in Serie C Master, e la(Girone B). Nei gironi di Serie D2, agguantano la promozione in Serie D1 il, l'ASDe la prima formazione dell'ASD, mentre si aggiudicano la vittoria del rispettivo raggruppamento l'ASD< b> Atletica Serramanna e la seconda compagine del Tennistavolo Quartu.A completare questa mappa del successo sono le imprese solitarie nei tornei nazionali, dove i titoli assoluti tricolori brillano di luce propria. Nelle prove individuali, gli applausi scroscianti sono per), superlativa medaglia d'oro e Campione d'Italia sia nel singolo maschile CIP Classe 10 sia nel doppio misto CIP delle Classi 6-10, capace inoltre di arricchire la bacheca personale con un ulteriore terzo posto nel doppio maschile CIP della medesima categoria. Cuciono lo scudetto italiano sul petto anche), splendido Campione d'Italia assoluto nel singolo maschile CIP Classe 11 Assoluto, e), medaglia d'oro nel singolo maschile CIP Classe 1-5 Esordienti.Sul fronte delle piazze d'onore e delle medaglie di bronzo nazionali, la Sardegna incassa altri piazzamenti pesanti.) e) conquistano l'argento rispettivamente nel singolo maschile e femminile CIP Classe 2. Doppia splendida medaglia d'argento nei campionati assoluti per), capace di imporsi sul secondo gradino del podio sia nel singolo femminile CIP Classe 4 Assoluto sia nel doppio femminile CIP Classe 1-5.) si prende l'argento nel doppio maschile CIP Classe 6-10 e il bronzo nel singolo maschile CIP Classe 10, mentre) agguanta il bronzo nel singolo maschile CIP Classe 11 Esordienti. A sigillare questo quadro di acuti personali si aggiunge infine l', che festeggia la medaglia di bronzo conquistata danel singolo maschile delle Classi 1-5 CIP.Sul fronte dei campionati nazionali a squadre, la bacheca paralimpica isolana si arricchisce di piazzamenti pesanti e promozioni storiche. Nel massimo tabellone della Serie A1 CIP, l'mette la firma sull'annata conquistando il secondo posto assoluto e il titolo di vicecampione d'Italia nelle Classi 6-10, mentre l'si prende la terza piazza nazionale nelle Classi 1-5. Sempre tra le categorie d'élite, brilla l'argento dell', seconda forza della penisola nella Serie A CIP riservata alla Classe 11. Il quadro dei verdetti societari si completa con i quattro passaggi di categoria che valgono l'approdo ufficiale in Serie A2 CIP: un traguardo centrato dall'e dall'nelle Classi 1-5, a cui si aggiungono le promozioni sul campo dell'e dell'nelle Classi 6-10.