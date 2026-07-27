Bovalino: “GREST 2026”, trionfa la Squadra Rosa nella grande festa finale in piazza Camillo Costanzo, ma hanno vinto tutti.

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Due settimane di giochi, amicizia e condivisione si chiudono con una serata ricca di emozioni.

Si è conclusa con una piazza Camillo Costanzo gremita di persone la serata finale del GREST 2026 organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari di Bovalino Marina. Un appuntamento che ha richiamato bambini, famiglie, animatori, volontari e cittadini per celebrare insieme la conclusione di un'esperienza che, anche quest'anno, ha saputo unire divertimento, crescita e valori cristiani.

A supervisionare l'intero percorso è stato il parroco della chiesa Sani Nicola di Bari, don Giuseppe Sgarbossa, affiancato da un entusiasmante gruppo di animatori, capisquadra e vice capisquadra, ma anche da tanti volontari che hanno collaborato a gestire soprattutto la parte relativa al reparto cucina, dove giornalmente veniva confezionata la colazione offerta a tutti i ragazzi impegnati nelle varie attività. Un impegno realizzato grazie anche alla preziosa e spontanea collaborazione delle numerose attività commerciali (sponsor) esistenti sul territorio e che, con impegno e passione, hanno accompagnato centinaia di bambini durante le due settimane di lavori.

La Squadra Rosa conquista il primo posto del GREST 2026. Il momento più atteso della serata è stato l'annuncio della classifica finale. A conquistare il titolo di squadra vincitrice del GREST 2026 è stata la Squadra Rosa, protagonista di un percorso costante e ricco di entusiasmo. Al secondo posto si è classificata la Squadra Verde Scuro, che ha chiuso la competizione con uno scarto di appena 25 punti, confermando il grande equilibrio tra le squadre e lo spirito sportivo che ha caratterizzato tutta la manifestazione.

A rendere ancora più speciale la competizione è stata la partecipazione di tutte le squadre coinvolte: Rosa, Rossa, Arancione, Gialla, Lime, Verde, Verde Scuro, Blu, Azzurra e Bianca, protagoniste di giochi, sfide e attività pensate per favorire collaborazione, inclusione e amicizia.

Una piazza gremita per rivivere i momenti più belli del GREST. La serata conclusiva ha regalato forti emozioni grazie alla proiezione di un video che ha ripercorso i momenti più significativi delle due settimane trascorse insieme. Sul maxi schermo sono scorse immagini di giochi, laboratori, balli, preghiere, sorrisi e momenti di condivisione che hanno emozionato bambini, animatori e famiglie.

Ogni fotografia ha raccontato un'esperienza vissuta con entusiasmo, confermando come il GREST 2026, a Bovalino, sia stato molto più di un semplice centro estivo: un percorso educativo e umano capace di lasciare un ricordo indelebile.

Premi e attestati per tutte le squadre, animatori e capisquadra. Durante la manifestazione sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutte le squadre, insieme ai riconoscimenti destinati ai capisquadra e ai vice capisquadra e ai collaboratori più preziosi per portare a termine un'esperienza formativa ed unica, soprattutto sotto l'aspetto sociale e religioso. Tutti sono stati protagonisti di un prezioso lavoro di coordinamento e supporto durante ogni giornata del Grest.

Un gesto simbolico che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, dagli animatori ai volontari, fino alle famiglie che hanno sostenuto il percorso dei più piccoli.

Il tema Luce di Speranza ha accompagnato tutta l'edizione 2026. L'ottava edizione del GREST della Parrocchia San Nicola di Bari di Bovalino Marina è stata dedicata al tema Luce di Speranza, ispirato al passo del Vangelo di Giovanni «Io sono la luce del mondo» (Gv 8,12).

Attraverso giochi, attività formative, momenti di riflessione e laboratori, i partecipanti hanno vissuto un percorso che ha unito divertimento e crescita personale, promuovendo valori come solidarietà, rispetto, amicizia e condivisione.

Un'organizzazione impeccabile che ha coinvolto tutta la comunità. L'organizzazione del GREST 2026 si è distinta ancora una volta per l'attenzione ai dettagli e per la capacità di coinvolgere l'intera comunità parrocchiale. Il lavoro coordinato di animatori, educatori, volontari e responsabili ha garantito lo svolgimento di ogni attività in un clima sereno, sicuro e coinvolgente. La grande partecipazione registrata durante la festa finale testimonia il forte legame tra la parrocchia e le famiglie del territorio, confermando il Grest come uno degli appuntamenti estivi più attesi a Bovalino.

Un'esperienza destinata a lasciare il segno. Con la proclamazione della Squadra Rosa come vincitrice del GREST 2026 si chiude un'edizione ricca di emozioni, sorrisi e amicizie. Due settimane vissute intensamente che resteranno nel cuore dei bambini e di tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

Il saluto finale non rappresenta un addio, ma un arrivederci ai prossimi appuntamenti della Parrocchia San Nicola di Bari di Bovalino Marina, con la certezza che lo spirito del GREST 2026 continuerà ad accompagnare ogni partecipante anche oltre l'estate. Ora l'appuntamento è per la festa patronale in onore di San Francesco di Paola che si svolgerà, sempre a Bovalino, dal 4 al 9 agosto.