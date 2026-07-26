Ambiente Mare Italia aderisce alla campagna “Rifiuto l’inciviltà” promossa da Cirò Marina

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Una mobilitazione collettiva per difendere il territorio, il mare e il futuro delle nuove generazioni. Domenica 19 alle ore 6.00 presso il Faro Punta Alice, il secondo appuntamento della campagna promossa dal Comune di Cirò Marina

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La tutela dell’ambiente passa dalla partecipazione, dalla consapevolezza e dall’impegno quotidiano delle comunità. Con questo spirito Ambiente Mare Italia (AMI) scende in campo al fianco del Comune di Cirò Marina aderendo alla campagna “Rifiuto l’inciviltà”, un’iniziativa volta a contrastare l’abbandono dei rifiuti e quei comportamenti che compromettono il decoro, la bellezza e la vivibilità del territorio. La campagna punta a trasformare la sensibilizzazione in azione concreta, coinvolgendo cittadini, associazioni e volontari in un percorso condiviso di cura degli spazi comuni e di promozione di una cittadinanza sempre più consapevole e responsabile. AMI sarà protagonista del secondo appuntamento dell’iniziativa, in programma domenica 19 alle ore 6.00 presso il Faro Punta Alice di Cirò Marina, confermando il proprio impegno per la tutela del territorio e la diffusione di una cultura ambientale fondata sulla partecipazione.



L’associazione, da anni presente a Cirò Marina con attività di educazione ambientale rivolte soprattutto alle nuove generazioni, porta avanti numerosi progetti dedicati alla sostenibilità e alla salvaguardia degli ecosistemi. Tra questi, la Settimana Verde, iniziativa nazionale che ogni anno coinvolge migliaia di studenti in tutta Italia con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai temi della tutela ambientale, della sostenibilità e della salvaguardia del mare.



«Ambiente Mare Italia aderisce con grande convinzione alla campagna “Rifiuto l’inciviltà”- dichiara il presidente nazionale AMI Alessandro Botti-. La pulizia dei territori, la protezione del mare e il contrasto all’abbandono dei rifiuti sono obiettivi che richiedono una collaborazione costante tra istituzioni, associazioni e cittadini. Non è sufficiente denunciare i fenomeni di degrado: è necessario costruire consapevolezza, coinvolgere le comunità e promuovere una nuova cultura del rispetto dei luoghi in cui viviamo. Cirò Marina e tutta la Provincia di Crotone è un territorio al quale siamo profondamente legati. Qui, portiamo avanti da anni, attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle scuole e dei giovani. Solo lavorando insieme possiamo contrastare l’inciviltà e valorizzare le nostre città e le nostre coste».



La campagna “Rifiuto l’inciviltà” è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di creare una rete virtuosa tra istituzioni, associazioni e cittadini. «Abbiamo scelto di promuovere un’iniziativa che mettesse al centro la responsabilità di ogni cittadino- afferma il sindaco Maria Grazia Panebianco-. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’associazione AMI ed in particolare al nostro e vostro delegato Enzo Valente per l’organizzazione di questa ulteriore giornata ecologica e per la costante attenzione che dedica al nostro territorio con le sue preziose iniziative. Questo appuntamento rappresenta la seconda giornata ecologica promossa nella nostra città, facendo seguito al primo riuscito evento curato dall’associazione Città Pulita, realtà anch’essa da sempre presente, attiva e fondamentale per la nostra comunità. Come neo Sindaco, ci tengo a ribadire con forza che per questa Amministrazione la tutela dell’ambiente, la pulizia e il decoro urbano rappresentano priorità assolute e non negoziabili. Io per prima, insieme a tutta la mia squadra di governo, sono scesa e continuerò a scendere in campo in prima persona, al fianco dei cittadini e dei volontari, perché il buon esempio deve partire dalle istituzioni. Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini, le associazioni e i volontari per la straordinaria collaborazione, la costante presenza e il grande entusiasmo con cui partecipano a queste giornate. Vedere una comunità così unita e proattiva ci entusiasma, ci incentiva enormemente ad andare avanti con forza e ci conferma che siamo sulla buona strada. Parallelamente, stiamo già mettendo in campo azioni concrete sul fronte della prevenzione e del controllo, siamo al lavoro per il progressivo posizionamento di nuove telecamere di videosorveglianza, perché la linea verso chi abbandona i rifiuti o deturpa gli spazi pubblici sarà di totale tolleranza zero. Tuttavia, le sole azioni di contrasto e il lavoro delle associazioni non bastano, per cambiare davvero passo serve la collaborazione attiva e il senso civico di ogni singolo cittadino. Custodire il nostro Paese è un dovere collettivo».

Ufficio stampa Denise Ubbriaco