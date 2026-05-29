Conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione della quinta edizione di Giovanil...Mente di AIParC Lamezia Terme

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

GIOVANIL…MENTE CONTO ALLA ROVESCIA PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE.

Conto alla rovescia per la cerimonia di premiazione del concorso di AIParC Lamezia che si terrà giovedì 4 Giugno al Teatro Grandinetti dalle 10 alle 13. Si tratta della quinta edizione di un evento che coinvolge i giovani del nostro territorio e che risulta di anno in anno sempre più partecipato. L’edizione 2026 del concorso Giovanil…Mente, ha avuto come tema “Giovani creativi. Visita ai palazzi storici della città” ed ha visto anche la collaborazione del Rotary Club Lamezia Terme ed il patrocinio dei Comuni di Lamezia Terme, Pianopoli, Città di Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Feroleto Antico. La premiazione quest’anno si arricchisce di ulteriori premi. Saranno due le sezioni del concorso: per la scuola media di primo grado e per quelle di secondo grado ma oltre ai primi tre classificati per ogni sezione, la giuria ha deciso di assegnare cinque menzioni d’onore. Si ricorda che i membri componenti le giuria sono stati esperti di settore come il direttore cultura di Milano e del palazzo reale: Dottor Domenico Piraina, la storica d’arte Teresa Gaetano, l’architetto Claudio Sdanganelli, per entrambe le sezioni mentre l’architetto Ettore Barberino e la dottoressa Anna Maria Agapito referente cultura di AIparC Lamezia Terme Aps, sono stati membri di giuria solo della scuola superiore di secondo grado, la Presidente di AIParC Lamezia Terme Dora Anna Rocca solo per quella di primo grado. I nominativi dei vincitori e di chi ha ricevuto menzione d’onore saranno comunicati nel corso della cerimonia che si prospetta molto articolata e ricca di sorprese. Il progetto realizzato nel corso dell’anno con le scuole è stato inclusivo e condiviso positivamente tanto da raggiungere e superare i 600 partecipanti delle scuole superiori di Lamezia terme e dell’hinterland. Grazie al contributo dei vari Comuni che da anni collaborano per la riuscita dell’evento gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere in modo più approfondito attraverso i palazzi storici il loro territorio. Ulteriore novità di questa edizione è il conferimento di una targa per ciascun Comune partecipante fatta realizzare da AIparC in collaborazione del Rotary club Lamezia Terme riportante una citazione creata dagli studenti delle scuole superiori di primo grado e vagliata dalla giuria per il palazzo risultato di maggior gradimento. Anche le scuole aderenti saranno premiate per aver dato l’opportunità ai loro studenti di intervenire all’evento che sta acquisendo ormai una importanza regionale e che per il quinto anno ha ricevuto ampio consenso tra i giovani. La presenza sempre più numerosa degli studenti è sintomatica del valore e del riconoscimento che i giovani danno a questa iniziativa. Come di prassi anche quest’anno AIParC Lamezia Terme ha realizzato una pubblicazione contenente gli elaborati degli studenti e le cui copie omaggio saranno consegnate nel corso della cerimonia ai vincitori, ai Comuni ed alle scuole partecipanti. Agli studenti vincitori e con menzione d’onore sarà rilasciato apposita pergamena a ricordo di un evento che secondo la Presidente di AIParC Lamezia Terme: “ Lascerà il segno nella storia di questa città”.