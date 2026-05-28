Allegri nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis apre il dopo Conte con un tecnico vincente

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Accordo raggiunto con Massimiliano Allegri per la panchina azzurra. Superata la pista Italiano, il Napoli riparte da esperienza, gestione e ambizione

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. La scelta di Aurelio De Laurentiis è ormai definita: sarà l’ex tecnico di Juventus e Milan a raccogliere l’eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Manca soltanto il comunicato ufficiale del club, ma l’intesa è stata raggiunta sulla base di un contratto biennale.

Dopo giorni di valutazioni e contatti, il presidente del Napoli ha deciso di puntare su un profilo di grande esperienza, abituato a gestire squadre costruite per competere ai massimi livelli. La candidatura di Vincenzo Italiano, liberatosi dal Bologna, era stata presa seriamente in considerazione, ma nelle ultime ore la trattativa con Allegri ha avuto l’accelerata decisiva.

Napoli, Allegri scelto per guidare il nuovo ciclo azzurro

La decisione del Napoli rappresenta un passaggio importante per il futuro tecnico della squadra. Dopo l’addio di Antonio Conte, De Laurentiis aveva bisogno di individuare rapidamente una guida capace di dare solidità, identità e continuità al progetto sportivo.

In questo senso, Allegri al Napoli è una scelta che guarda soprattutto all’esperienza. Il tecnico livornese conosce bene il campionato italiano, ha vinto tanto e ha dimostrato nel corso della carriera di saper gestire pressioni, spogliatoi importanti e momenti complessi.

Il club azzurro riparte quindi da un allenatore pragmatico, abituato a lavorare su equilibrio tattico, compattezza difensiva e valorizzazione dei singoli. Una scelta diversa rispetto al profilo di Italiano, più legato a un calcio di sviluppo e intensità, ma ritenuta più adatta alla fase attuale del Napoli.

Contratto biennale per Allegri

L’accordo tra Massimiliano Allegri e il Napoli dovrebbe prevedere un contratto di due anni. Secondo le ricostruzioni delle ultime ore, l’ingaggio si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro a stagione, anche se i dettagli definitivi saranno chiariti con l’annuncio ufficiale.

La firma è attesa dopo la sistemazione degli ultimi aspetti contrattuali. Una volta completato questo passaggio, il Napoli potrà iniziare a programmare in modo più concreto anche il mercato estivo, confrontandosi con il nuovo allenatore sulle priorità tecniche della rosa.

Superata la concorrenza di Vincenzo Italiano

La pista Vincenzo Italiano era diventata molto calda dopo la separazione consensuale con il Bologna. Il tecnico era stato valutato con attenzione da De Laurentiis e dal direttore sportivo Giovanni Manna, anche perché rappresentava una soluzione giovane, moderna e coerente con un’idea di calcio offensiva.

Alla fine, però, il Napoli ha scelto Allegri. A incidere sarebbe stata anche la disponibilità immediata del tecnico livornese, pronto ad accettare la sfida azzurra senza particolari tentennamenti. Italiano, invece, avrebbe chiesto tempo prima di dare una risposta definitiva, lasciando spazio all’affondo decisivo su Allegri.

Cosa cambia per il mercato del Napoli

Con Allegri nuovo allenatore del Napoli, cambia anche la prospettiva sul mercato. Il tecnico dovrà valutare attentamente la rosa, capire quali giocatori saranno centrali nel progetto e indicare alla società i reparti da rinforzare.

Il nuovo Napoli potrebbe ripartire da una maggiore solidità difensiva, da un centrocampo più equilibrato e da un attacco costruito sulle caratteristiche degli uomini migliori a disposizione. Allegri non è un allenatore legato rigidamente a un solo sistema di gioco: nel corso della carriera ha spesso adattato moduli e strategie ai calciatori presenti in rosa.

Per questo motivo, le prossime settimane saranno decisive. Prima arriverà l’ufficialità, poi inizierà il confronto operativo tra allenatore, presidente e area sportiva.

Allegri al Napoli, una scelta di esperienza e responsabilità

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli apre un nuovo capitolo per il club azzurro. De Laurentiis sceglie un allenatore abituato a vincere e a gestire ambienti ambiziosi, con l’obiettivo di riportare stabilità e competitività dopo la conclusione del ciclo Conte.

Ora l’attenzione si sposta sull’annuncio ufficiale e sulle prime mosse di mercato. Il Napoli riparte da Allegri, da un contratto biennale e da una missione chiara: costruire una squadra solida, competitiva e pronta a tornare protagonista.