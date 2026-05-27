Morciano di Tutti dopo il risultato delle urne: “Grazie a tutti per il sostegno, ora al lavoro per una opposizione seria, rigorosa e responsabile”

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Dopo il risultato delle urne, che ha consegnato le chiavi della città al nuovo sindaco Andrea Agostini, la lista civica Morciano di Tutti commenta questa breve e intensa campagna elettorale ma, soprattutto, spiega che tipo di opposizione porterà avanti insieme ai consiglieri Pierluigi Autunno, Giulio Giorgi, Cristina Gambini e Ilaria Sartori.

“Vogliamo innanzitutto rivolgere un ringraziamento profondo e sincero a tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno dato la loro fiducia e che hanno creduto nel nostro progetto. Un grazie immenso va anche a tutta la nostra squadra, ai candidati e ai volontari per la passione e l’energia straordinaria messe in campo”.

“Abbiamo condotto una campagna elettorale corretta, trasparente e propositiva, tenendo sempre al centro un unico obiettivo: il bene esclusivo di Morciano. Il voto espresso ci consegna oggi il ruolo di minoranza in Consiglio comunale. Accettiamo questo responso con assoluto rispetto per la democrazia. Da domani, il nostro impegno per la comunità non si ferma, ma cambia veste”.

“La nostra sarà un’opposizione seria, rigorosa e responsabile. Saremo pronti a collaborare e a dare il nostro voto favorevole a ogni provvedimento che vada nell'interesse reale dei cittadini. Al tempo stesso, però, garantiremo una vigilanza ferma, puntuale e senza sconti su ogni singolo aspetto della macchina amministrativa”.

“Non faremo sconti sulla trasparenza, sulla coerenza degli impegni presi e sulla tutela del nostro territorio. Continueremo a essere la voce di chi ci ha sostenuto e custodi del futuro della nostra città”.