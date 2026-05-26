Incidente mortale sulla SS106, perde la vita un motociclista di 33 anni

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Tragico scontro tra un’auto e una moto in contrada Sant’Irene. Il giovane centauro è deceduto prima del trasferimento in elisoccorso a Cosenza

Un grave incidente stradale sulla Statale 106 ionica è costato la vita a un motociclista di 33 anni originario di Rossano. Il sinistro si è verificato nella zona di contrada Sant’Irene, nel territorio comunale di Corigliano Rossano, lungo una delle arterie più trafficate e delicate della fascia ionica calabrese.

Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato lo scontro con una Ford Focus. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del motociclista sono apparse subito molto gravi.

I soccorsi e il tentativo di trasferimento in elisoccorso

Dopo l’incidente, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al 33enne e lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Rossano. I medici, riscontrando la presenza di diversi traumi, avevano disposto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento presso l’ospedale di Cosenza, struttura ritenuta più idonea per la gravità del quadro clinico.

Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, il giovane motociclista è deceduto prima che potesse essere completato il trasferimento.

Rilievi dei carabinieri per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente a Corigliano Rossano sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dello scontro.

Gli accertamenti serviranno a stabilire le cause dell’impatto tra l’auto e la moto e a verificare eventuali responsabilità. Al momento, la ricostruzione dell’accaduto resta affidata alle indagini delle forze dell’ordine.

Statale 106 ancora teatro di gravi incidenti

La tragedia riaccende l’attenzione sulla Statale 106, strada purtroppo spesso al centro delle cronache per incidenti anche molto gravi. Il tratto ionico calabrese rappresenta un collegamento fondamentale per numerosi comuni, ma continua a essere percepito come un’arteria ad alto rischio, soprattutto nei punti più trafficati e nelle zone in cui la viabilità presenta criticità.

La morte del giovane centauro lascia sgomenta la comunità di Rossano e dell’intero territorio di Corigliano Rossano, colpita da un altro episodio drammatico avvenuto lungo una strada già segnata da numerose tragedie.