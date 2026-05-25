Africo: la Polisportiva Bovese si aggiudica la finale playoff del girone D di 1^ categoria.

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E’ stata una Polisportiva Bovese da applausi: mister Silvio Frascà la trascina in finale contro il Città di Siderno.

La Bovese supera l’Academy Ardore in una sfida intensa e ricca di emozioni. La Polisportiva Bovese ha conquistato ieri, presso lo stadio comunale di Africo (uno dei pochi aperti al pubblico), una vittoria fondamentale nella finale playoff del girone D del campionato di 1^ categoria, e lo fa contro l’Academy Ardore ben guidata da mister Mario Loccisano che fino ad un paio di turni della regular season contendeva lo scettro di prima della classe al forte Catona, che poi ha avuto la meglio compiendo il salto diretto di categoria (Promozione). La squadra di mister Frascà (Bovese), al cospetto di un numeroso pubblico che ha riempito la tribuna, si è imposta con il risultato di 2-1 al termine di una gara combattuta e spettacolare che ha soddisfatto il palato fine dei tanti tifosi presenti. Protagonista assoluto del pomeriggio, appunto, il tecnico Silvio Frascà, che ha guidato i suoi ragazzi con carattere, passione, determinazione e grande organizzazione tattica. La partita ha regalato forti emozioni confermando il valore delle due squadre, che durante tutta la stagione hanno rappresentato il meglio del campionato.

La partita. L’avvio è stato tutto di marca bovese, con un ritmo frenetico ed aggressivo, che ha mandato in confusione i padroni di casa. Infatti, nella prima frazione di gioco sono state registrate, oltre al primo goal realizzato da Juarez (35’ pt), diverse occasioni da rete con almeno due pali ed una traversa che ancora chiedono vendetta. Dall’altra sponda, quella dell’Academy Ardore, c’è stata invece una partenza lenta, quasi con il freno a mano tirato. Nella ripresa, dopo la probabile strigliata di mister Loccisano, l’Academy scende in campo con un piglio diverso, ma la Bovese resta lucida e concreta e non si fa intimidire tant’è che al 12’ st è ancora avanti in maniera propositiva e va a rete con un goal di Emeka che porta a due le reti di vantaggio per gli ospiti. Uno spiraglio, per l’Academy, si apre intorno al 30’ st quando da distanza ravvicinata è Antonio Strati (sempre lui!) ad accorciare le distanze e a riaprire la partita. Da quel momento è un continuo assalto al fortino che rimane inviolato nonostante un grossissimo pericolo corso a seguito di un colpo di testa ravvicinato di Bruno Romeo che manda la palla a colpire il palo e a fargli percorrere per intero la linea di porta per poi essere ribattuta fuori da un difensore. Passano alcuni minuti e gli ospiti si riaffacciano in avanti, colpendo per la terza volta un palo/traversa. Dopo tre minuti di recupero l’arbitro Zaccaro di Catanzaro (buona la sua prestazione) decreta la fine dell’incontro, con la Bovese che corre a festeggiare la vittoria con i suoi tifosi.

Dopo i 90’, ai microfoni di infooggi.it i protagonisti: Al termine dell’incontro, mister Silvio Frascà (Bovese), particolarmente felice per il risultato conseguito ha dichiarato senza mezzi termini “I ragazzi hanno dato tutto. Devo fare loro i complimenti perché sono stati bravissimi. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo contro una grande squadra: pali, traverse, occasioni nitide e grandi interventi del portiere avversario hanno fatto si che il risultato non assumesse proporzioni più vistose. I ragazzi hanno onorato la maglia e hanno meritato questa finale”

La Bovese è partita fortissimo, mettendo subito sotto pressione l’Academy Ardore con un gioco aggressivo e verticale. Il primo tempo è stato quasi interamente dominato dalla formazione di Frascà, capace di costruire numerose occasioni da gol e di mantenere alta l’intensità del gioco. L’allenatore ha poi sottolineato il valore umano del gruppo: “Posso dire di avere veri uomini in squadra. Anche chi è subentrato o ha giocato al posto degli assenti ha dato tutto senza far rimpiangere nessuno”

Ricordiamo che l’arrivo di Silvio Frascà sulla panchina della Bovese, avvenuta nella seconda parte del girone di ritorno, ha rappresentato una vera svolta. Infatti, la squadra è diventata più cinica e una delle formazioni più difficili ed ostiche da affrontare, mostrando qualità di gioco, equilibrio tra i reparti e una mentalità vincente. Fondamentale anche il sostegno del pubblico, sempre più vicino alla squadra nelle ultime settimane: “Quando i tifosi vedono sacrificio e impegno si appassionano. Oggi il nostro pubblico ci ha sostenuto alla grande incoraggiando i ragazzi dall’inizio alla fine, ed il risultato li ha poi ripagati” Ora la Bovese si prepara all’ultimo ostacolo della stagione, rappresentato dalla finalissima contro il Siderno, altra formazione che quest’anno ha fatto un ottimo campionato. Pertanto, sarà la finalissima a poter regalare ad una delle due il sogno della promozione.

Ma nel contesto generale, non va dimenticato che anche l’Academy Ardore, ottimamente guidata da mister Mario Loccisano, ha fatto un campionato eccellente, contrastando fino alle ultime due giornate della regular season la promozione diretta al Catona. Ieri, probabilmente a causa della forzata sosta (c’è stato anche il riposo obbligatorio nell’ultima giornata) per circa un mese, e per le tante energie spese, soprattutto quelle mentali, è scesa in campo un pò contratta. “Comunque -ha detto mister Loccisano- è stata una sconfitta che non cancella una grande stagione”

Mario Loccisano (Academy Ardore): “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi” Nonostante l’eliminazione, il tecnico dell’Academy Ardore, Mario Loccisano, ha analizzato la partita con lucidità e assoluta sportività, riconoscendo i meriti degli avversari. “Sapevamo di affrontare una squadra molto forte. Nel primo tempo hanno meritato il vantaggio e non hanno rubato nulla. Però sono orgoglioso dei miei ragazzi perché nel secondo tempo hanno dato tutto”

La squadra ha reagito, dopo un primo tempo deludente, nella ripresa sfiorando più volte il pareggio dopo il gol di Antonio Strati che aveva riaperto la partita. Clamorosa l’occasione capitata a Bruno Romeo, con un palo interno che ha lasciato scorrere incredibilmente la palla sulla linea di porta per poi essere allontanata dai difensori ospiti. Loccisano ha comunque voluto evidenziare il percorso straordinario della squadra: “Abbiamo disputato un campionato eccezionale, sempre ai vertici e in lotta fino all’ultimo per il salto di categoria. È stata una stagione bellissima che ci ha gratificato molto e che ci rende orgogliosi del lavoro fatto”

Academy Ardore e il progetto giovani: il futuro passa dal territorio. Uno degli aspetti più apprezzati della stagione dell’Academy Ardore è stato il forte investimento sui giovani del territorio. Un progetto ambizioso che continua a crescere anno dopo anno, sostenuto dalla società e dal presidente Gianfranco Sorbara.

La squadra ha mostrato qualità tecniche, organizzazione e una precisa identità calcistica, riuscendo a competere con realtà più esperte pur mantenendo una linea sostenibile e orientata alla valorizzazione dei talenti locali.

Gianfranco Sorbara, presidente Academy Ardore: “Il nostro progetto continua” A fine gara è intervenuto anche il presidente dell’Academy Ardore, Gianfranco Sorbara, che ha voluto ringraziare istituzioni, tifosi e società per il supporto ricevuto durante l’evento disputato al campo di Africo aperto al pubblico. “Siamo solo al terzo anno di un progetto quinquennale e abbiamo già dimostrato che si può fare calcio con giovani del territorio e, soprattutto, con bilanci sostenibili”

Sorbara ha riconosciuto la superiorità della Bovese nel primo tempo, ma ha anche sottolineato come la stagione dell’Academy resti altamente positiva: “Abbiamo sfiorato la promozione e disputato finali importanti. Questo gruppo ha dimostrato valore e voglia di crescere” Il presidente ha confermato la volontà della società di continuare il percorso intrapreso, puntando ancora su:

- giovani del territorio

- crescita del settore giovanile

- sostenibilità economica

- competitività nei campionati regionali

L’Academy Ardore si prepara infatti ad affrontare nuove sfide, con l’obiettivo di consolidarsi tra le realtà calcistiche più interessanti della Calabria.

Concludendo. La vittoria della Polisportiva Bovese rappresenta il premio per una squadra che ha creduto fino in fondo nel proprio percorso. Il lavoro di Silvio Frascà (Bovese) ha dato compattezza e mentalità a un gruppo capace di superare ostacoli difficili. Dall’altra parte, l’Academy Ardore di Mario Loccisano esce sì sconfitta, ma con la consapevolezza di aver costruito un progetto serio e ambizioso, sostenuto dalla visione del presidente Gianfranco Sorbara.

Il calcio dilettantistico continua così a regalare storie autentiche, emozioni vere e prospettive importanti per il futuro dei giovani talenti del territorio calabrese.

Il tabellino:

Academy Ardore – 1 (30’ st Strati)

Polisportiva Bovese – 2 (35’ pt Juarez 12’ st Emeka)

Academy Ardore: Tavernese 5.5, Araya 6, Cataldo 6.5, Federico 5.5, Gobatto 5.5, Laganà 6, Logozzo 6.5, Manglaviti 6 (26’st Quintero 6), Placanica 6, Romeo 6, Strati 7.

All. Loccisano 6.5

Polisportiva Bovese: Pulvirenti 6, Juarez 7, Gugliemini 6.5 (23’ st Garroffolo 6), Borrello 6.5 (45’ st Crupi sv), Altomonte 6.5, Zarate 6, Marengo F. 6, Profazio 6, Badone 6.5 (20’ st Strati P. 6).5, Marengo A. 6.5, Emeka 7.

All. Frascà 6.5

Arbitro: Zaccaro di Catanzaro 6.5