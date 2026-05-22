Scuola e Sociale: Morciano di Tutti incontra l’assessora regionale Isabella Conti
Una cinquantina di persone hanno partecipato ieri sera, giovedì 21 maggio, all’incontro su sociale e scuola al Garden Pasticceria, organizzato dalla lista civica Morciano di Tutti.
A intervenire, oltre all’assessora regionale al Welfare, Politiche per l'Infanzia, Terzo Settore e Scuola Isabella Conti, anche le consigliere regionali Emma Petitti e Alice Parma.
Per quanto riguarda la Scuola, dalla Regione arriva una importante novità: dal prossimo anno scolastico, infatti, circa 100 mila bambini delle scuole primarie emiliano romagnole torneranno sui banchi a partire dal 31 agosto. Questo progetto sperimentale, che riguarderà solo l’Emilia-Romagna, non sarà obbligatorio ma volontario e consisterà in attività extrascolastiche, in attesa che alunni e alunne tornino regolarmente a lezione a metà settembre.
Tutto questo per dare una mano ai genitori nell’accudimento dei figli, che spesso e volentieri non riescono a trovare una baby-sitter o un parente che si occupi di loro durante l’estate, senza contare che i centri estivi chiudono ad agosto.
“Nel nostro programma elettorale scuola ed istruzione sono molto importanti così come sostenere concretamente i genitori nell’educazione dei loro figli - spiega il candidato sindaco Pierluigi Autunno-. Siamo estremamente favorevoli all’iniziativa della Regione e se i morcianesi ci daranno fiducia, Morciano diventerà Comune capofila della Valconca in questo progetto sperimentale”.
La Regione si prende l’impegno di coinvolgere il Comune di Morciano in questa iniziativa: “Il tema del bilanciamento della vita lavorativa e della famiglia è centrale nel crescere una comunità sana e umana – precisa l’assessora regionale Isabella Conti-. Per il progetto scuole aperte a fine agosto, si vuole andare in questo senso. Inoltre, stiamo investendo in Progetto scuole aperte Emilia-Romagna anche per le scuole medie con attività integrative culturali, sportive e artistiche di qualità. Come Regione ci prendiamo l’impegno di includere, il prossimo anno, anche il Comune di Morciano. Siamo e saremo al fianco di Pierluigi Autunno, per affrontare grandi questioni e sfide. Noi saremo accanto alla Valconca, sempre”.
Infine, Autunno sottolinea come il rilancio di Morciano debba passare anche dal sociale: “Ci sono sempre più emergenze sociali che non vengono evidenziate ma che esistono e devono essere affrontate”.
“Morciano viene definito un ‘paese ricco e benestante’, ma sappiamo benissimo che dietro si nascondono tante fragilità che spesso rimangono invisibili. Vogliamo che tutti possano stare bene, perché un benessere diffuso è un benessere collettivo – conclude Autunno -. Votare Morciano di Tutti vuol dire dare una vera prospettiva alla città, perché il nostro gruppo è formato da gente giovane e in gamba, che ama Morciano e vuole vederla rinascere” - conclude il candidato sindaco.
La lista civica Morciano di Tutti vi dà appuntamento a questa sera in Piazza del Popolo per la festa che chiude la campagna elettorale, a partire dalle 19. Non mancate!
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