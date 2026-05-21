Meteo Italia, torna l’anticiclone: sole e caldo in aumento verso il weekend

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Dopo una fase instabile, l’alta pressione riporta condizioni più soleggiate su gran parte del Paese. Temperature in crescita e clima quasi estivo, ma attenzione a qualche temporale pomeridiano sui rilievi

L’anticiclone riporta stabilità sull’Italia

Dopo diversi giorni caratterizzati da instabilità atmosferica, aria più fresca e frequenti cambiamenti del tempo, sull’Italia torna a farsi sentire l’anticiclone. La sua rimonta favorirà un generale miglioramento delle condizioni meteo, con giornate più stabili, cieli più sereni e un progressivo aumento delle temperature.

La seconda parte della settimana sarà quindi segnata da un quadro meteorologico decisamente più favorevole rispetto ai giorni precedenti. Il Paese si avvierà verso una fase dal sapore quasi estivo, con sole prevalente e valori termici in sensibile rialzo. Tuttavia, maggio resta un mese di transizione e non mancheranno ancora locali episodi di instabilità, soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Meteo in miglioramento, ma resta qualche insidia sui rilievi

Il rafforzamento dell’alta pressione garantirà condizioni più stabili su gran parte dell’Italia, ma non cancellerà del tutto il rischio di fenomeni locali. Il riscaldamento diurno, infatti, potrà favorire la formazione di nubi nelle zone interne e montuose, dove potranno svilupparsi acquazzoni pomeridiani o brevi temporali.

Le aree maggiormente esposte saranno la dorsale appenninica centrale, i rilievi del Sud e alcune zone interne di Calabria e Sicilia. Si tratterà comunque di fenomeni generalmente isolati, rapidi e circoscritti, non paragonabili alla fase più instabile vissuta nei giorni scorsi.

Sole e temperature in aumento tra giovedì e venerdì

Tra giovedì 21 e venerdì 22, il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato su molte regioni italiane. Al Nord e su buona parte del Centro prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con un clima sempre più gradevole e adatto alle attività all’aperto.

Qualche annuvolamento potrà comparire nel pomeriggio sulle aree interne del Centro-Sud, in particolare tra Lazio, Calabria e settori montani meridionali. In queste zone non si escludono brevi piovaschi localizzati, ma saranno fenomeni di breve durata e non diffusi.

Il dato più evidente sarà il rialzo delle temperature. Al Nord e al Centro le massime potranno raggiungere facilmente valori compresi tra 27 e 30°C, regalando un primo assaggio di caldo estivo. Al Sud il clima resterà leggermente più mite, ma comunque piacevole e in graduale aumento rispetto ai giorni precedenti.

Weekend dal sapore estivo con punte fino a 32 gradi

Il fine settimana si annuncia ancora più stabile e caldo. Tra sabato 23 e domenica 24, l’alta pressione sull’Italia favorirà condizioni prevalentemente soleggiate quasi ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in ulteriore crescita.

Il caldo diventerà protagonista soprattutto nelle aree interne del Centro e in alcune zone del Nord, dove non si escludono punte di 31-32°C. Si tratterà di valori importanti per il periodo, capaci di far percepire un vero anticipo d’estate.

Le uniche eccezioni potranno riguardare ancora una volta le zone montuose di Calabria e Sicilia, dove durante le ore centrali della giornata potranno formarsi isolati temporali pomeridiani. Sul resto del Paese, invece, il weekend sarà ideale per passeggiate, gite fuori porta, attività sportive all’aperto e, nelle località di mare, anche per i primi bagni di stagione.

Clima quasi estivo, ma maggio resta dinamico

La nuova fase meteo sarà quindi dominata da sole, alta pressione e temperature in aumento, con un’Italia pronta a lasciarsi alle spalle le piogge dei giorni scorsi. Nonostante il netto miglioramento, sarà comunque utile prestare attenzione ai fenomeni locali nelle aree montuose, tipici di questo periodo dell’anno.

Il mese di maggio conferma così la sua natura variabile: capace di alternare fasi fresche e instabili a improvvisi slanci verso l’estate. Questa volta, però, a prevalere sarà il volto più stabile e caldo della primavera avanzata.