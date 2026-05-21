Pilota Canadair accoltellato a Lamezia Terme, indagini serrate della Polizia

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il ferito è fuori pericolo dopo l’aggressione nel parcheggio dell’aeroporto. Gli investigatori avrebbero già identificato il presunto responsabile e stanno concentrando le ricerche nell’area ionica catanzarese

Aggressione all’aeroporto di Lamezia Terme, cosa è successo

Momenti di forte tensione nel parcheggio dell’aeroporto di Lamezia Terme, dove un pilota di Canadair è stato ferito con un’arma da taglio. L’uomo, soccorso immediatamente dopo l’aggressione, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale lametino.

Nonostante la gravità iniziale della situazione, le sue condizioni sarebbero migliorate: il pilota è stato dichiarato fuori pericolo e nel pomeriggio è stato ascoltato dagli investigatori. Il suo racconto potrebbe rivelarsi fondamentale per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’episodio e chiarire i motivi dell’aggressione.

Pilota Canadair fuori pericolo, massimo riserbo sulle dichiarazioni

Sull’esito dell’audizione viene mantenuto uno stretto riserbo. Gli inquirenti, infatti, stanno lavorando con prudenza per non compromettere le ricerche dell’aggressore e per verificare ogni elemento emerso nelle ultime ore.

Il fatto ha destato particolare attenzione anche perché la vittima è un pilota di Canadair, figura impegnata in un servizio delicato e strategico, soprattutto nei periodi in cui il territorio calabrese è esposto al rischio di incendi boschivi. L’aggressione, avvenuta in un’area sensibile come quella aeroportuale, ha quindi fatto scattare immediatamente un’attività investigativa intensa.

Polizia sulle tracce del presunto aggressore

Le indagini della Polizia proseguono senza sosta. Secondo quanto emerso, il presunto autore dell’accoltellamento a Lamezia Terme sarebbe già stato identificato. Si tratterebbe di un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia.

L’uomo sarebbe arrivato nei pressi dell’aeroporto a bordo di una Fiat 500X bianca noleggiata. Un dettaglio che ha attirato l’attenzione degli investigatori riguarda la targa del veicolo: secondo le prime ricostruzioni, infatti, la targa risulterebbe associata a una Volkswagen Passat. Gli investigatori ipotizzano che la sostituzione possa essere stata effettuata dallo stesso soggetto.

Le ricerche tra Lamezia Terme e Botricello

Grazie all’incrocio di alcuni dati e agli accertamenti sulla targa, gli investigatori sarebbero riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore. Dopo i primi interventi della Polizia di frontiera, nelle ricerche è entrata in azione anche la Squadra Mobile di Catanzaro.

L’attenzione si starebbe concentrando in particolare nella zona di Botricello, lungo la costa ionica catanzarese, dove il soggetto vivrebbe. Le forze dell’ordine stanno perlustrando il territorio per rintracciarlo e chiarire definitivamente le responsabilità dell’accaduto.

Indagini in corso sull’accoltellamento del pilota Canadair

Al momento resta ancora da definire il movente dell’aggressione. Gli investigatori stanno valutando ogni pista utile, compresi eventuali contatti precedenti tra la vittima e l’aggressore o possibili elementi emersi dalle immagini di videosorveglianza e dai rilievi effettuati nell’area aeroportuale.

L’episodio resta al centro dell’attenzione pubblica per la sua gravità e per il luogo in cui è avvenuto. La priorità della Polizia a Lamezia Terme è ora rintracciare il presunto responsabile e completare il quadro investigativo sull’aggressione al pilota Canadair.