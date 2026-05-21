Terremoto ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4 avvertita a Napoli all’alba

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Scossa poco prima delle 6, paura tra Napoli e area flegrea. Epicentro localizzato nei Campi Flegrei a 3 chilometri di profondità

Forte scossa di terremoto all’alba a Napoli

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita all’alba a Napoli e in diversi comuni dell’area flegrea. Il sisma, registrato alle 5:50 ora italiana, ha avuto una magnitudo Md 4.4 e una profondità stimata di circa 3 chilometri.

La scossa è stata percepita distintamente in molte zone della città, soprattutto nell’area occidentale, dove numerosi cittadini sono stati svegliati dal movimento improvviso. In diversi quartieri sono stati segnalati lampadari oscillanti, mobili in movimento e scricchiolii all’interno delle abitazioni.

Epicentro nei Campi Flegrei e dati della scossa

Secondo le prime informazioni disponibili, il terremoto nei Campi Flegrei è stato localizzato con coordinate geografiche latitudine 40.8060 e longitudine 14.1062, a una profondità di circa 3 km.

L’evento sismico è stato registrato dalla Sala Operativa INGV-OV di Napoli, che monitora costantemente l’area flegrea, una delle zone vulcaniche più osservate d’Italia a causa del fenomeno del bradisismo.

I dati relativi a magnitudo, profondità e localizzazione rappresentano al momento la migliore stima disponibile. Come spesso accade nelle prime ore successive a un sisma, eventuali ulteriori analisi potrebbero portare a piccoli aggiornamenti dei valori iniziali.

Paura sui social dopo la scossa

Subito dopo il terremoto, i social sono stati invasi da testimonianze di cittadini svegliati di soprassalto. Molti residenti hanno raccontato di aver percepito una scossa intensa e piuttosto netta, accompagnata in alcuni casi da rumori e vibrazioni.

La percezione è stata forte non solo a Napoli, ma anche nei comuni vicini dell’area flegrea e della zona occidentale, dove il fenomeno del bradisismo continua a destare attenzione e preoccupazione.

Il collegamento con il bradisismo nei Campi Flegrei

La scossa di magnitudo 4.4 rientra nel contesto dell’attività sismica legata ai Campi Flegrei, area interessata da tempo da fenomeni di sollevamento del suolo e da frequenti eventi tellurici.

Il bradisismo ai Campi Flegrei consiste in movimenti lenti del terreno, verso l’alto o verso il basso, causati dalla dinamica interna del sistema vulcanico. Negli ultimi anni questo fenomeno è tornato a manifestarsi con maggiore evidenza, accompagnato da sciami sismici e scosse avvertite dalla popolazione.

La nuova scossa richiama alla memoria quella del 30 giugno dello scorso anno, quando venne registrato un evento di magnitudo 4.6, considerato tra i più forti degli ultimi decenni nell’area.

Monitoraggio costante nell’area flegrea

L’area dei Campi Flegrei è sottoposta a un monitoraggio continuo da parte degli enti competenti. La particolare conformazione vulcanica della zona rende fondamentale il controllo costante dei parametri geofisici, tra cui deformazioni del suolo, attività sismica e variazioni geochimiche.

Al momento, la situazione resta sotto osservazione. Le autorità e gli organismi scientifici continuano a seguire l’evoluzione del fenomeno, mentre la popolazione viene invitata a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali e ai canali istituzionali.

Terremoto a Napoli, attenzione alta dopo la scossa

La scossa di terremoto a Napoli ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza e della prevenzione nell’area flegrea. Eventi di questo tipo, soprattutto quando avvertiti in modo netto dalla popolazione, alimentano comprensibilmente timori e richieste di aggiornamenti.

In un territorio complesso come quello dei Campi Flegrei, la corretta informazione è fondamentale: conoscere il fenomeno, seguire le indicazioni ufficiali e mantenere comportamenti prudenti rappresentano elementi essenziali per affrontare con maggiore consapevolezza una fase sismica particolarmente delicata.