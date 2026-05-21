Blitz dei Carabinieri tra Veneto e Toscana, arresti per furti e rapine

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Operazione coordinata dalla Procura di Vicenza contro un presunto gruppo criminale ritenuto responsabile di una serie di colpi tra rapine e furti. Impiegati circa 100 militari e reparti speciali

Operazione dei Carabinieri tra Vicenza e Pisa

Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione dei Carabinieri tra il Veneto e la Toscana, con interventi concentrati in particolare nel territorio di Vicenza e nella provincia di Pisa. L’attività investigativa è finalizzata a colpire un presunto sodalizio criminale ritenuto dagli inquirenti responsabile di numerosi episodi di furti e rapine.

Il blitz è stato disposto nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, che ha richiesto ed ottenuto l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati.

Indagine su furti e rapine, il ruolo della Procura di Vicenza

Secondo quanto comunicato dagli investigatori, l’inchiesta mira a disarticolare un gruppo considerato radicato e pericoloso, accusato di agire in modo organizzato e sistematico. Gli indagati sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, nella commissione di rapine, furti e altri reati contro il patrimonio.

L’operazione rappresenta un passaggio importante nell’attività di contrasto alla criminalità predatoria, fenomeno che spesso crea forte allarme sociale nei territori colpiti. Le indagini avrebbero permesso di ricostruire dinamiche, responsabilità e possibili collegamenti tra i vari episodi contestati.

Circa 100 militari impegnati nel blitz

Per l’esecuzione delle misure cautelari sono stati impiegati circa 100 Carabinieri, con il supporto di reparti speciali. L’intervento si sta svolgendo contemporaneamente in più zone, proprio per garantire rapidità, sicurezza e coordinamento durante le fasi operative.

Oltre agli arresti, i militari stanno effettuando numerose perquisizioni domiciliari. L’obiettivo è individuare eventuali armi, strumenti utilizzati per commettere i reati e possibile refurtiva riconducibile ai colpi contestati.

Perquisizioni alla ricerca di armi e refurtiva

Le perquisizioni sono considerate un passaggio centrale dell’operazione, perché potrebbero consentire agli investigatori di recuperare beni sottratti durante i furti e raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta. L’attenzione degli inquirenti è rivolta anche alla possibile disponibilità di armi da parte del gruppo.

Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per definire con maggiore precisione il quadro investigativo e il ruolo dei singoli indagati. Come previsto dalla legge, le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata

Il blitz tra Vicenza e Pisa conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso i gruppi criminali specializzati nei reati contro il patrimonio. Furti e rapine, soprattutto quando commessi in forma organizzata, incidono non solo sulle vittime dirette, ma anche sulla percezione di sicurezza delle comunità locali.

L’operazione dei Carabinieri di Vicenza, coordinata dalla Procura, punta dunque a interrompere l’attività del presunto gruppo criminale e a ricostruire l’intera rete di responsabilità.