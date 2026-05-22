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Modena si ribella dopo la tragedia delle 8 persone travolte: "Ora scendiamo in piazza"

Redazione
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Articolo segnalato da: Mattia Lampante
Modena si ribella dopo la tragedia delle 8 persone travolte: "Ora scendiamo in piazza"
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"Diciamo basta all'insicurezza". È questo il grido che si alza da Modena, dove i cittadini hanno deciso di non restare a guardare e di scendere in piazza. L'appuntamento è fissato per domenica 24 maggio, alle ore 15:00, al Parco Novi Sad (lato tribuna), per una manifestazione pubblica dal titolo emblematico: "Modena si rialza!".

La mobilitazione nasce direttamente dalla pancia della città, come reazione spontanea a un fatto di cronaca gravissimo che ha sconvolto l'intera comunità locale: un giovane a bordo di un'auto ha travolto otto persone, lasciando dietro di sé shock e rabbia. Un episodio drammatico che ha riacceso prepotentemente i riflettori sul tema della vivibilità e della sicurezza delle strade modenesi.

A metterci la faccia e a organizzare l'evento sono Simone Bestagno e Frank Mascia, due figure note sul territorio che hanno deciso di canalizzare l'indignazione generale in un momento di confronto pubblico. Ma la piazza si preannuncia calda anche sul fronte politico: sul palco sono infatti attesi gli interventi di Valentina Mazzacurati della Lega e del leghista Ferenc Venturelli, conosciuto da tutti  come "Eterno".

I punti fermi della protesta sono chiari e gridati a gran voce: sicurezza per tutti tramite un controllo più serrato del territorio, tutela assoluta per le famiglie che frequentano la città e un richiamo perentorio al rispetto delle regole e della legalità. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di dare un segnale di forte reazione, dimostrando che Modena sa unirsi nei momenti difficili per chiedere tutele concrete e riprendersi i propri spazi.


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Argomenti:
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