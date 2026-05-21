Morciano di Tutti dà appuntamento alla festa di fine campagna elettorale in Piazza del Popolo
Ci avviciniamo alla fine di questa campagna elettorale: il giorno delle elezioni (24 e 25 maggio), è sempre più vicino. La lista civica Morciano di Tutti, in queste settimane, si è confrontata con tutti, incontrando le persone, le associazioni di categoria, enti locali, ma anche realtà economiche e volontariato.
“Siamo andati in mezzo alla gente, uscendo fuori, per entrare in contatto con l’anima di Morciano, cercando di trovare insieme una soluzione ai grandi e piccoli problemi quotidiani, soprattutto, capire quello che va, non funziona e quello che si potrebbe fare meglio. Sono stati momenti importanti, che ci hanno fatto capire che la comunità morcianese ha voglia di riscatto, dopo anni bui” – spiega la lista civica.
“Abbiamo spiegato la nostra visione di quella che dovrebbe essere la Morciano del futuro e il ruolo che un’Amministrazione comunale dovrebbe avere nella crescita di una città. Abbiamo cercato di non cadere nelle provocazioni, non accettando polemiche inutili e sterili che non portano a niente, se non a crearne altre altrettanto inutili. Noi siamo una forza costruttiva e non distruttiva, abbiamo un progetto preciso per Morciano e se i morcianesi decideranno di votarci, faremo di tutto per portarlo a termine”.
Questa sera, intanto, continuiamo con i nostri incontri, confrontandoci su scuola e sociale, con l'assessora regionale al Welfare, Terzo Settore e Politiche per l'infanzia, Isabella Conti. Appuntamento alle 20,30 al Garden Pasticceria.
Non possiamo che ringraziarvi per queste settimane di ascolto e condivisione che ci avete regalato, segnalandovi un ultimo evento da vivere tutti insieme, ovvero la festa di fine campagna elettorale: cena, buona musica e intrattenimento per grandi e piccini.
Siete “Tutti” invitati domani, venerdì 22 maggio, in Piazza del popolo, dalle 19. Non mancate!”.
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