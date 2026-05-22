Ripulita la strada provinciale Gimigliano–Catanzaro in vista della festa della Madonna di Porto

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In occasione dei prossimi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto, l’Amministrazione Provinciale ha provveduto alla pulizia della strada provinciale Gimigliano–Catanzaro, interessata in questi giorni da un intenso passaggio di pellegrini e fedeli diretti al Santuario.

L’intervento ha riguardato in particolare la rimozione di numerosi rifiuti abbandonati lungo le carreggiate e nelle aree laterali della strada, restituendo decoro e maggiore sicurezza ad un’arteria particolarmente significativa per il territorio e per il pellegrinaggio mariano che ogni anno richiama migliaia di persone.

Per l’attenzione dimostrata, la sindaca di Gimigliano, Laura Moschella, ha espresso un sentito ringraziamento all’Amministrazione Provinciale nella persona del Presidente Amedeo Mormile e agli operatori intervenuti per il lavoro svolto.

«Anche questa volta si è provveduto alla pulizia della strada – ha evidenziato la sindaca – ma occorre che il Comune di Catanzaro si attivi prontamente per le responsabilità di propria competenza, soprattutto sul fronte della videosorveglianza e del controllo delle aree maggiormente interessate dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti».

Un appello che richiama la necessità di una collaborazione concreta tra enti per tutelare il decoro del territorio e garantire un’accoglienza dignitosa ai tanti pellegrini che, nei giorni della festa, raggiungeranno la Basilica Madonna di Porto.