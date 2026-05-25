Elezioni comunali in Calabria, affluenza al 47,02% alle ore 23: il dato regionale resta sotto la precedente consultazione

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Chiusura della prima giornata di voto con tutte le sezioni rilevate. Crotone guida tra le province calabresi, mentre Cosenza registra il dato più basso

Si chiude la prima giornata di voto per le elezioni comunali in Calabria con un’affluenza regionale pari al 47,02% alle ore 23 di domenica 24 maggio 2026. Il dato, aggiornato alle 23:21, riguarda tutte le 649 sezioni coinvolte nella regione e fotografa una partecipazione leggermente inferiore rispetto alla precedente tornata elettorale, quando alla stessa ora l’affluenza era stata del 48,05%.

Il quadro complessivo mostra quindi una flessione contenuta, ma significativa, considerando che il dato delle ore 23 rappresenta il primo vero riferimento politico-elettorale della consultazione. La partecipazione al voto sarà completata con la seconda giornata elettorale, che potrà incidere sul dato definitivo.

Affluenza in Calabria alle ore 23

A livello regionale, la Calabria registra questi dati:

Sezioni rilevate: 649 su 649

Affluenza ore 12: 13,23%

Affluenza ore 19: 35,94%

Affluenza ore 23: 47,02%

Precedente ore 23: 48,05%

Il dato evidenzia una crescita progressiva nel corso della giornata, con un’accelerazione evidente tra le ore 19 e le ore 23. Tuttavia, il confronto con la precedente elezione segnala una partecipazione leggermente più bassa.

Il dato per provincia: Crotone davanti a tutti

Tra le province calabresi, il dato più alto arriva dalla provincia di Crotone, che raggiunge il 49,31% alle ore 23, pur restando sotto il precedente 50,50%.

Segue la provincia di Reggio Calabria con il 47,07%, anche in questo caso inferiore al precedente 48,42%.

La provincia di Catanzaro si attesta al 46,67%, leggermente sopra il precedente dato del 46,16%, risultando quindi una delle poche realtà provinciali in crescita rispetto alla precedente consultazione.

Vibo Valentia registra il 46,07%, in lieve calo rispetto al precedente 46,94%.

Il dato più basso tra le province è quello di Cosenza, ferma al 45,74%, sotto il precedente 46,80%.

Riepilogo affluenza province calabresi

Calabria: 47,02% alle ore 23, precedente 48,05%

Catanzaro: 46,67%, precedente 46,16%

Cosenza: 45,74%, precedente 46,80%

Crotone: 49,31%, precedente 50,50%

Reggio Calabria: 47,07%, precedente 48,42%

Vibo Valentia: 46,07%, precedente 46,94%

Il dato di Crotone risulta il più alto della regione, mentre Cosenza chiude la prima giornata con la percentuale più bassa. Interessante il caso di Catanzaro, che migliora il dato della precedente elezione, anche se di poco.

Provincia di Catanzaro: affluenza al 46,67%

Nella provincia di Catanzaro sono state rilevate tutte le 56 sezioni. L’affluenza si ferma al 46,67%, in lieve aumento rispetto al 46,16% della precedente tornata.

Dati provinciali:

Sezioni: 56 su 56

Ore 12: 14,85%

Ore 19: 38,20%

Ore 23: 46,67%

Precedente ore 23: 46,16%

Tra i comuni visibili, spicca Taverna con un’affluenza molto alta, pari al 72,17%, superiore anche al precedente 71,78%. Dati elevati anche ad Amaroni con il 60,03%, Belcastro con il 59,90%, Cerva con il 58,49% e Montepaone con il 57,06%.

Più bassa invece la partecipazione in comuni come Gizzeria, ferma al 33,39%, Satriano al 34,80% e San Vito sullo Ionio al 38,46%.

Provincia di Cosenza: affluenza al 45,74%

In provincia di Cosenza, con 127 sezioni rilevate su 127, l’affluenza alle ore 23 è pari al 45,74%, in calo rispetto al precedente 46,80%.

Dati provinciali:

Sezioni: 127 su 127

Ore 12: 13,07%

Ore 19: 35,00%

Ore 23: 45,74%

Precedente ore 23: 46,80%

Tra i comuni presenti nella rilevazione, si distinguono San Pietro in Guarano con il 59,84%, San Lorenzo del Vallo con il 59,53%, Francavilla Marittima con il 56,67%, Castrolibero con il 55,21% e Marano Marchesato con il 55,06%.

Molto basso invece il dato di Tortora, fermo al 16,05%, nettamente sotto il precedente 58,96%. Bassa anche l’affluenza a Orsomarso, pari al 27,65%.

Provincia di Crotone: affluenza al 49,31%

La provincia di Crotone è quella con la maggiore partecipazione tra le province calabresi. Il dato alle ore 23 è del 49,31%, con tutte le 108 sezioni rilevate. Il confronto con la precedente consultazione, però, indica un leggero calo rispetto al 50,50%.

Dati provinciali:

Sezioni: 108 su 108

Ore 12: 14,78%

Ore 19: 37,93%

Ore 23: 49,31%

Precedente ore 23: 50,50%

Tra i comuni, Santa Severina arriva al 54,77%, Rocca di Neto al 54,08% e Cutro al 53,24%. Crotone città registra il 48,06%, sotto il precedente 51,54%. Cirò Marina si attesta al 48,68%.

Il dato di Cutro è particolarmente significativo, perché supera il 53% e conferma una partecipazione più alta rispetto alla media regionale.

Provincia di Reggio Calabria: affluenza al 47,07%

Nella provincia di Reggio Calabria sono state rilevate 302 sezioni su 302. L’affluenza alle ore 23 è pari al 47,07%, inferiore rispetto al precedente 48,42%.

Dati provinciali:

Sezioni: 302 su 302

Ore 12: 12,52%

Ore 19: 35,37%

Ore 23: 47,07%

Precedente ore 23: 48,42%

Nel dettaglio, Reggio di Calabria registra il 48,36%, leggermente sotto il precedente 49,47%. Tra i comuni con percentuali più alte figurano Platì con il 56,99%, Santo Stefano in Aspromonte con il 55,02%, Molochio con il 51,33% e Samo con il 48,25%.

Più bassa invece l’affluenza a Fiumara, al 31,00%, e a Bruzzano Zeffirio, al 33,76%.

Provincia di Vibo Valentia: affluenza al 46,07%

La provincia di Vibo Valentia chiude la prima giornata con un’affluenza pari al 46,07%, in lieve calo rispetto al precedente 46,94%. Le sezioni rilevate sono 56 su 56.

Dati provinciali:

Sezioni: 56 su 56

Ore 12: 12,64%

Ore 19: 35,04%

Ore 23: 46,07%

Precedente ore 23: 46,94%

Tra i comuni con la partecipazione più alta si segnala Spilinga con il 56,85%, Monterosso Calabro con il 56,47%, Limbadi con il 53,09% e Acquaro con il 52,98%.

Tropea si ferma al 46,22%, mentre Serra San Bruno registra il 49,20%. Dati più bassi per Vallelonga, al 30,41%, e Maierato, al 32,22%.

Crotone e Cutro sopra la media, Catanzaro unica provincia in crescita

Il dato politico più interessante riguarda il confronto con la precedente consultazione. Su cinque province, solo Catanzaro mostra un lieve aumento dell’affluenza rispetto al dato precedente: 46,67% contro 46,16%.

Crotone resta la provincia con il dato più alto, ma passa dal 50,50% al 49,31%. Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza registrano invece una flessione più evidente.

La partecipazione più alta in alcune realtà comunali conferma che il voto locale resta fortemente legato alla competizione nei singoli territori. Dove la sfida amministrativa è più sentita, l’affluenza tende a salire in modo consistente rispetto alla media regionale.

Il voto continua: decisiva la seconda giornata

Il dato delle ore 23 rappresenta solo una fotografia parziale della partecipazione. L’affluenza definitiva dipenderà dalla seconda giornata di voto, che potrà modificare sensibilmente il quadro, soprattutto nei comuni dove la competizione elettorale è più aperta.

Per il momento, la Calabria si presenta con una partecipazione vicina alla precedente consultazione, ma leggermente inferiore. La soglia del 50% regionale non è stata raggiunta nella prima giornata, ma resta da capire quanto peserà il voto dell’ultima giornata sulla percentuale finale. (Clicca QUI per dati ufficiali)