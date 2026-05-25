Tragedia all’alba, due giovani muoiono mentre andavano al lavoro in bicicletta

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A Roncoferraro due ragazzi di 25 anni sono stati investiti da un furgone lungo via Alessandro Volta. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino mentre stavano raggiungendo un allevamento della zona

Un grave incidente stradale nel Mantovano ha scosso la comunità di Roncoferraro, dove due giovani di 25 anni hanno perso la vita all’alba mentre si stavano recando al lavoro. I due ragazzi viaggiavano sulla stessa bicicletta lungo via Alessandro Volta, diretti verso un allevamento della zona, quando sono stati travolti da un furgone Fiat Ducato.

L’impatto, avvenuto poco dopo le 5 del mattino, è stato violentissimo. Dopo aver investito i due giovani, il mezzo è finito fuori strada e si è ribaltato in un fossato. Per le vittime, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Incidente mortale a Roncoferraro, la dinamica è al vaglio

Secondo le prime informazioni, i due 25enni stavano percorrendo la strada in bicicletta nelle prime ore della giornata, probabilmente per iniziare il turno di lavoro. In quel momento, per cause ancora da accertare, sarebbero stati investiti dal furgone che sopraggiungeva lungo la carreggiata.

La dinamica dell’incidente è ora al centro degli accertamenti delle autorità competenti. Sarà necessario chiarire diversi aspetti, tra cui la visibilità al momento dello schianto, la posizione della bicicletta sulla strada e le condizioni del conducente del mezzo.

Due giovani morti mentre andavano al lavoro

La tragedia assume un peso ancora più doloroso perché le due vittime stavano semplicemente andando al lavoro. Un tragitto quotidiano, compiuto all’alba, si è trasformato in un dramma improvviso.

L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto nelle strade provinciali e nelle aree extraurbane, dove lavoratori, ciclisti e mezzi pesanti possono trovarsi a condividere carreggiate spesso poco illuminate nelle prime ore del mattino.

Sicurezza sulle strade e tutela dei lavoratori

L’incidente di Roncoferraro solleva anche una riflessione più ampia sulla mobilità dei lavoratori che si spostano all’alba o nelle fasce orarie meno illuminate della giornata. La presenza di biciclette, furgoni e mezzi agricoli nelle zone rurali richiede particolare prudenza da parte di tutti gli utenti della strada.

In attesa degli esiti degli accertamenti, resta il dolore per la morte di due giovani vite spezzate mentre stavano raggiungendo il proprio posto di lavoro. Una tragedia che colpisce profondamente il Mantovano e riaccende l’attenzione sulla necessità di maggiore prevenzione, visibilità e sicurezza lungo le strade percorse ogni giorno da lavoratori e residenti.