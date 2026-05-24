Meteo Italia, anticipo d’estate con sole e caldo: temperature fino a 35°C, poi rischio temporali

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Alta pressione protagonista sull’Italia: clima estivo al Centro-Nord, ma tra rilievi del Sud, Alpi e Appennino non mancheranno locali episodi di instabilità

L’Italia si prepara a vivere una fase dal sapore pienamente estivo, con sole prevalente, caldo in aumento e temperature destinate a salire in modo deciso soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Il quadro meteorologico delle prossime ore sarà dominato dall’alta pressione, che garantirà condizioni stabili su gran parte della Penisola, anche se non mancheranno alcune eccezioni: nelle ore pomeridiane, infatti, potranno svilupparsi temporali isolati sui rilievi del Sud, in particolare tra Calabria, Sicilia e aree interne appenniniche.

Secondo le ultime indicazioni previsionali, la giornata di domenica 24 maggio sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato su molte regioni italiane, con temperature superiori alla media del periodo. Anche l’Aeronautica Militare segnala un fine settimana dominato dall’alta pressione, con tanto sole e valori termici oltre la norma, pur con la possibilità di isolati rovesci o temporali sui rilievi di Basilicata, Calabria e Sicilia.

Sole e caldo al Centro-Nord: clima da inizio estate

Il protagonista assoluto sarà il caldo, destinato a farsi sentire soprattutto in Pianura Padana, nelle aree interne del Centro e nelle zone più lontane dall’influenza del mare. La combinazione tra alta pressione, forte soleggiamento e aria subtropicale favorirà un aumento marcato delle temperature, con valori tipici di una fase estiva anticipata.

Le massime potranno superare diffusamente i 30°C su diverse zone del Nord e del Centro, con picchi localmente più elevati tra Lombardia, Emilia-Romagna, basso Veneto, Toscana, Umbria e Lazio. In queste aree il termometro potrà raggiungere valori compresi tra 31°C e 32°C, rendendo la giornata particolarmente calda per la fine di maggio.

Il quadro sarà quindi quello di una domenica stabile, luminosa e asciutta, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di prestare attenzione nelle ore centrali della giornata, soprattutto per bambini, anziani e soggetti più sensibili al caldo.

Qualche temporale al Sud, soprattutto sui rilievi

Non tutta l’Italia vivrà però condizioni identiche. Le regioni meridionali, in particolare Calabria e Sicilia, resteranno parzialmente esposte a infiltrazioni di aria più fresca in quota. Questo potrà favorire, durante il pomeriggio, la formazione di nubi cumuliformi sui rilievi e nelle aree interne.

I fenomeni saranno generalmente localizzati e di breve durata, ma potranno assumere carattere di rovescio temporalesco nelle zone montuose. Le aree costiere, invece, dovrebbero mantenere condizioni più stabili, con prevalenza di sole e temperature più contenute rispetto al Centro-Nord.

Anche 3Bmeteo indica per domenica 24 maggio una giornata con sole e caldo quasi incontrastati, ma con possibili temporali diurni isolati al Sud. Per lunedì 25, invece, l’anticiclone risulterà ancora dominante, con caldo intenso e punte fino a 35°C.

Prossima settimana: caldo in ulteriore aumento e punte fino a 35°C

L’inizio della nuova settimana confermerà la presenza dell’alta pressione sull’Italia. L’aria calda in arrivo sul Mediterraneo favorirà un ulteriore rialzo termico, con valori sempre più elevati soprattutto tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio.

In questa fase si potranno registrare i primi veri picchi della stagione, con temperature fino a 35°C sulle pianure del Nord, nelle zone interne della Toscana e in alcune aree della Sardegna. Altrove il caldo sarà comunque ben percepibile, con valori diffusi tra 28°C e 32°C.

Si tratterà di una fase di anomalia termica positiva, con temperature superiori alle medie del periodo anche di diversi gradi. Il caldo sarà più evidente lontano dal mare, mentre lungo le coste la ventilazione locale potrà rendere il clima leggermente più sopportabile.

Da giovedì possibile cedimento barico: tornano temporali locali

La stabilità non dovrebbe essere messa subito in discussione, ma da giovedì 28 maggio potrebbe verificarsi un lieve cedimento barico. Questo significa che l’alta pressione potrebbe perdere temporaneamente forza, lasciando spazio a infiltrazioni di aria più instabile.

In questo scenario, il forte caldo accumulato nei giorni precedenti potrebbe favorire la formazione di temporali pomeridiani, soprattutto su Alpi, Appennino e zone interne. I fenomeni dovrebbero restare localizzati, ma non si può escludere qualche episodio più intenso, con possibili grandinate isolate nelle aree maggiormente esposte.

La tendenza, al momento, conferma comunque la prevalenza dell’alta pressione: il cambiamento non appare come una vera rottura della fase calda, ma piuttosto come un temporaneo aumento dell’instabilità nelle ore più calde della giornata.

Meteo Italia: estate anticipata, ma attenzione agli sbalzi

Il quadro complessivo parla dunque di una fase dominata da anticiclone, sole e caldo fuori stagione, con un’Italia divisa tra stabilità quasi totale al Centro-Nord e qualche disturbo pomeridiano al Sud e sui rilievi. La prossima settimana potrebbe portare un ulteriore aumento delle temperature, con punte prossime ai 35°C, prima di una possibile fase più instabile da giovedì.

Per chi dovrà spostarsi o organizzare attività all’aperto, il consiglio è di monitorare gli aggiornamenti locali: i temporali previsti saranno irregolari e difficili da localizzare con largo anticipo, ma potranno svilupparsi rapidamente nelle aree interne e montuose.