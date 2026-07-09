Vacanze Sicure 2026, allarme della Polizia Stradale: quasi un'auto su tre è irregolare
La campagna Vacanze Sicure 2026 mette in guardia gli automobilisti: in Calabria controllate 1.877 vetture, emergono criticità su pneumatici, revisione e manutenzione. Ecco i dati e i controlli da effettuare prima di partire.
Con l'inizio degli esodi estivi 2026, torna la campagna "Vacanze Sicure", promossa dalla Polizia di Stato insieme ad Assogomma, con un obiettivo preciso: sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza della manutenzione del veicolo e, in particolare, degli pneumatici, elemento essenziale per la sicurezza stradale.
Lo slogan scelto quest'anno è chiaro: "La sicurezza non va in vacanza". Un messaggio che trova conferma nei numeri raccolti durante i controlli effettuati nei mesi scorsi, dai quali emerge un dato preoccupante: quasi un'auto su tre presenta irregolarità legate agli pneumatici o alla revisione.
Vacanze Sicure 2026: oltre 10.000 controlli della Polizia Stradale
La campagna, arrivata alla 24ª edizione, rappresenta ormai un appuntamento consolidato per la prevenzione degli incidenti stradali durante il periodo estivo.
Tra aprile e giugno 2026, la Polizia Stradale ha controllato oltre 10.000 autovetture nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Sicilia, Trentino-Alto Adige e nella provincia di Belluno.
Le verifiche hanno interessato un territorio che rappresenta circa il 29% del parco auto nazionale, comprendendo 33 province italiane, caratterizzate da un intenso traffico turistico e commerciale durante l'estate.
Veicoli sempre più vecchi e manutenzione insufficiente
Uno degli aspetti evidenziati dall'indagine riguarda l'età media delle vetture controllate.
Le auto sottoposte a verifica hanno un'età media di 11 anni e 7 mesi, un dato solo leggermente inferiore alla media nazionale, che oggi sfiora i 13 anni.
Secondo gli organizzatori della campagna, il progressivo invecchiamento del parco circolante comporta inevitabilmente un aumento delle criticità legate alla manutenzione.
Infatti:
- quasi il 24,3% delle auto controllate, con circa vent'anni di vita, presentava irregolarità agli pneumatici;
- includendo anche le mancate revisioni, la percentuale sale al 29,7%, cioè quasi un veicolo su tre non è in regola.
Calabria: i dati dei controlli sono preoccupanti
Particolarmente significativo il bilancio della Calabria, dove sono stati effettuati 1.877 controlli, pari al 18% del totale nazionale della campagna.
Le principali irregolarità riscontrate riguardano:
- 10,39% delle vetture con pneumatici lisci, cioè con battistrada inferiore al limite minimo di legge di 1,6 millimetri;
- 12% con pneumatici non omogenei, diversi per marca o modello sullo stesso asse;
- quasi 7% con pneumatici visibilmente danneggiati, caratterizzati da rigonfiamenti, tagli o lesioni;
- 1,76% con pneumatici non omologati, non conformi a quanto previsto dalla carta di circolazione.
Si tratta di condizioni che possono compromettere in modo significativo la stabilità del veicolo, soprattutto durante i lunghi viaggi estivi.
Perché gli pneumatici sono fondamentali per la sicurezza
Gli pneumatici rappresentano l'unico punto di contatto tra automobile e asfalto.
Da essi dipendono:
- aderenza;
- spazi di frenata;
- stabilità;
- tenuta in curva;
- direzionalità;
- capacità di sostenere il peso del veicolo.
Durante l'estate, le elevate temperature dell'asfalto e dell'aria aumentano ulteriormente lo stress delle gomme. Se gli pneumatici sono usurati, gonfiati in modo scorretto o presentano danni strutturali, cresce sensibilmente il rischio di cedimenti improvvisi e perdita di controllo del mezzo.
Molti automobilisti circolano ancora con pneumatici invernali
Un altro dato emerso dalla campagna riguarda gli equipaggiamenti stagionali.
Ben il 57,85% delle auto controllate montava ancora pneumatici invernali o contrassegnati dalla marcatura M+S, nonostante l'arrivo della stagione estiva.
Pur essendo consentiti in molti casi dalla normativa, gli pneumatici invernali, durante i mesi più caldi, possono offrire prestazioni inferiori rispetto alle gomme estive, soprattutto in termini di consumi, frenata e usura.
I controlli da fare prima di partire per le vacanze
La Polizia Stradale invita tutti gli automobilisti a verificare accuratamente lo stato del proprio veicolo prima della partenza, evitando controlli improvvisati e affidandosi a un gommista qualificato.
In particolare è consigliabile verificare:
- la pressione degli pneumatici, sempre a freddo e secondo le indicazioni del costruttore;
- lo stato del battistrada, che non deve essere inferiore a 1,6 millimetri;
- l'eventuale presenza di tagli, rigonfiamenti, screpolature o deformazioni;
- che gli pneumatici siano identici sullo stesso asse;
- la conformità delle misure riportate sulla carta di circolazione;
- lo stato della ruota di scorta o del ruotino;
- gli pneumatici di rimorchi, caravan e carrelli;
- le gomme dei camper, spesso soggette a lunghi periodi di inattività e carichi elevati.
La sicurezza inizia prima della partenza
La campagna Vacanze Sicure 2026 conferma un dato ormai consolidato: la manutenzione dell'automobile rappresenta uno degli aspetti più importanti per ridurre il rischio di incidenti.
Un semplice controllo preventivo degli pneumatici, della revisione e delle principali componenti del veicolo può fare la differenza durante un viaggio estivo, evitando guasti, soste impreviste e situazioni di pericolo.
La raccomandazione della Polizia Stradale è quindi quella di partire soltanto dopo aver verificato attentamente le condizioni del mezzo e di mantenere sempre una guida prudente e responsabile, soprattutto nei periodi di maggiore traffico.
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