SS280 Due Mari, lavori nella galleria Sansinato: cambia il programma, cantieri solo di notte fino all’11 luglio

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Anas modifica il piano dei lavori sulla SS280 a Catanzaro: nessuna limitazione di giorno, restano invece attive alcune modifiche alla viabilità in prossimità dello svincolo Sansinato

Proseguono gli interventi di manutenzione e completamento lungo la SS280 “Dei Due Mari”, una delle principali arterie stradali della Calabria, che collega Catanzaro e Lamezia Terme. Per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti, Anas ha aggiornato il programma dei lavori in corso all’interno della galleria Sansinato, prevedendo lo svolgimento delle attività esclusivamente nelle ore notturne.

La nuova organizzazione del cantiere consentirà di garantire la piena percorribilità della strada durante il giorno, migliorando la circolazione in uno dei punti più trafficati della rete viaria regionale.

Lavori sulla SS280 solo nelle ore notturne

A partire da giovedì 9 luglio e fino a sabato 11 luglio 2026, tutte le operazioni di cantiere all’interno della galleria Sansinato saranno effettuate esclusivamente durante la fascia notturna.

Ogni mattina, entro le ore 6:00, è previsto il completo ripristino della normale viabilità, con la rimozione delle limitazioni temporanee introdotte durante le lavorazioni notturne. La decisione è stata adottata per limitare l’impatto sul traffico pendolare e sugli spostamenti quotidiani tra il capoluogo e l’area centrale della Calabria.

Viabilità: restano in vigore le modifiche allo svincolo Sansinato

Nonostante il ritorno alla normale circolazione nelle ore diurne, rimangono valide alcune limitazioni già previste nei giorni scorsi.

In particolare, resta chiusa la rampa di svincolo al km 19,485 che dalla SS109 Bis consente l’immissione sulla SS280 in direzione Lamezia Terme.

Per raggiungere la superstrada, gli automobilisti dovranno seguire il percorso alternativo predisposto da Anas, transitando su via Lucrezia della Valle con possibilità di effettuare l’inversione di marcia presso la rotatoria di Catanzaro Sala per poi rientrare sulla SS280.

Restringimento di carreggiata e limite di velocità

Resta inoltre attivo il restringimento di carreggiata lungo la SS109 Bis “della Piccola Sila”, nel tratto compreso tra il km 19,400 e il km 19,485.

In questo segmento stradale sono in vigore:

chiusura della corsia di sorpasso ;

; limite massimo di velocità di 30 km/h ;

; divieto di sorpasso.

Le misure sono state adottate per garantire la sicurezza sia degli automobilisti sia del personale impegnato nelle attività di cantiere.

L’obiettivo dei lavori sulla SS280

Gli interventi fanno parte del programma di completamento e manutenzione della galleria Sansinato, infrastruttura strategica della SS280 Due Mari, con l’obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza e l’efficienza della circolazione su uno dei collegamenti più importanti della regione.

Anas invita gli utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e a rispettare i limiti di velocità nelle aree interessate dai lavori, programmando gli spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.