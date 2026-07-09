Guerra. Raid USA in Iran, cresce la tensione nel Golfo: Teheran colpisce basi americane in Kuwait e Bahrein

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Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Dopo gli attacchi americani contro infrastrutture iraniane, Teheran risponde prendendo di mira installazioni militari statunitensi in Kuwait e Bahrein. Al centro della crisi anche lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio mondiale di petrolio.

Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran

La crisi tra Stati Uniti e Iran si intensifica con una nuova serie di operazioni militari che rischiano di aggravare ulteriormente la situazione in Medio Oriente. Nelle ultime ore, le forze statunitensi hanno condotto nuovi raid contro obiettivi iraniani, colpendo ponti, infrastrutture strategiche e altri siti ritenuti di interesse militare.

Secondo le prime informazioni diffuse, durante gli attacchi sarebbero state udite forti esplosioni in diverse aree del Paese. Al momento non è stato ancora reso noto un bilancio ufficiale dei danni o di eventuali vittime.

La risposta di Teheran: attacchi contro basi USA in Kuwait e Bahrein

La reazione dell'Iran non si è fatta attendere. Le autorità di Teheran hanno annunciato di aver colpito alcune basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrein, aprendo un nuovo fronte nello scontro diretto con Washington.

L'entità dei danni provocati dagli attacchi è ancora oggetto di verifica e le autorità dei due Paesi coinvolti non hanno diffuso dettagli completi sulla situazione. L'evoluzione degli eventi viene seguita con particolare attenzione dalla comunità internazionale, che teme un ulteriore allargamento del conflitto.

Trump: "È una rappresaglia per gli attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha spiegato che la nuova offensiva americana rappresenta una risposta ai recenti attacchi contro alcune navi nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici del mondo per il trasporto di petrolio e gas.

Secondo Trump, l'azione militare costituisce una rappresaglia contro quanto accaduto nelle acque del Golfo Persico. Il presidente americano ha inoltre lanciato un duro avvertimento, affermando che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente qualora dovessero verificarsi nuovi episodi ostili.

L'Iran rilancia sullo Stretto di Hormuz

Da parte iraniana è arrivata una risposta altrettanto netta. Teheran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz potrà tornare pienamente operativo solo alle condizioni stabilite dall'Iran, una presa di posizione che alimenta le preoccupazioni dei mercati energetici e delle principali potenze mondiali.

Lo Stretto di Hormuz rappresenta infatti uno dei principali corridoi marittimi per il trasporto di greggio: una sua eventuale chiusura o limitazione potrebbe avere conseguenze significative sui prezzi del petrolio, sui commerci internazionali e sulla stabilità economica globale.

Massima attenzione della comunità internazionale

L'ultima escalation tra USA e Iran aumenta il rischio di un conflitto più ampio in Medio Oriente. Governi e organismi internazionali seguono con attenzione l'evolversi della situazione, mentre cresce la preoccupazione per possibili nuove operazioni militari e per le ripercussioni sulla sicurezza regionale e sull'economia mondiale.

Le prossime ore saranno decisive per capire se le parti sceglieranno una nuova fase di confronto armato oppure se si apriranno spiragli per una riduzione della tensione diplomatica.