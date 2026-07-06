Ultimo in concerto a Reggio Calabria il prossimo 3 luglio 2027 con il tour “La favola continua”. Lo stadio Granillo riapre così le porte ai grandi live

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Arriva per la prima volta in Calabria Ultimo che sarà in concerto il prossimo 3 luglio allo Stadio Granillo di Reggio Calabria. Non sono trascorse neanche quarantotto ore dal successo senza precedenti che ha incassato a Tor Vergata, dove per l’ultimo concerto-evento del tour “La favola per sempre” ha potuto contare sulla presenza di circa 250mila spettatori, che Ultimo ha ufficializzato già le date del prossimo tour 2027 che avrà come titolo “La favola continua”. Tra queste quella del 3 luglio allo Stadio Granillo che di fatto viene riaperto per i grandi concerti dal vivo. Grazie, infatti, al primo cittadino Francesco Cannizzaro, che ha voluto fortemente che fosse Reggio Calabria a ospitare il concerto, la Città dello Stretto si è potuta aggiudicare l’unica data di Ultimo nella regione, nonché primo concerto in assoluto del cantautore romano dalle nostre parti. Local promoter dell’evento è la Ticket Service Calabria che organizza la data grazie all’interessamento dell'attuale Amministrazione comunale e quindi al sindaco, l'onorevole Francesco Cannizzaro, unica persona con cui la Ticket Service Calabria si è sempre interfacciata per la realizzazione dell’evento, che, oltre a contribuire alla realizzazione dello stesso concerto, metterà a disposizione numerosi servizi, necessari per la fattibilità dell’evento. Un bel colpo, messo a segno tra l’altro nel giro di soli dieci giorni di interlocuzione, per la città di Reggio Calabria e per lo stadio Oreste Granillo che aprirà di nuovo i suoi tornelli alla musica dal vivo con l’augurio che quello di Ultimo sia solo il primo di una nuova epoca di grandi eventi per la Città dello Stretto e per la Calabria tutta.

I biglietti per assistere al concerto del 3 luglio 2027 a Reggio Calabria potranno essere acquistati online a partire da mercoledì 8 luglio, alle ore 14:00. A partire dalle ore 11:00 di lunedì 13 luglio, saranno disponibili anche in tutti gli altri punti vendita.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it