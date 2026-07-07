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Catanzaro, il Partito Democratico vicino al sindaco Fiorita per il lutto familiare

Nicola Cundò
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Catanzaro, il Partito Democratico vicino al sindaco Fiorita per il lutto familiare
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Il Partito Democratico di Catanzaro vicino al sindaco Nicola Fiorita per la scomparsa della suocera

Il Partito Democratico di Catanzaro esprime profondo cordoglio al sindaco Nicola Fiorita per la dolorosa scomparsa della suocera, stringendosi con affetto attorno al primo cittadino e alla sua famiglia.

Il messaggio di vicinanza del Partito Democratico

In questo momento di dolore, il PD di Catanzaro, insieme agli iscritti, ai militanti e al gruppo consiliare al Comune di Catanzaro, manifesta la propria sincera partecipazione al lutto che ha colpito il sindaco Nicola Fiorita.

La perdita di una persona cara rappresenta sempre un momento difficile e intimo, nel quale la vicinanza umana e istituzionale assume un valore particolarmente importante.


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Argomenti:
cordoglio partito-democratico sindaco-fiorita catanzaro suocera

Scritto da Nicola Cundò

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