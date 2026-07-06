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Crotone, emergenza idrica: vertice in Comune dopo il nuovo guasto alla condotta principale

Sindaco, Sorical, Consorzio di Bonifica e Protezione Civile al lavoro per il ripristino del servizio e la pianificazione di interventi strutturali sulla rete idrica

La nuova emergenza idrica a Crotone ha spinto l'Amministrazione comunale a convocare un tavolo operativo con tutti gli enti coinvolti nella gestione del servizio idrico, dopo l'ennesimo guasto che ha interessato la condotta principale. L'obiettivo è stato quello di fare il punto sugli interventi in corso, coordinare le attività di emergenza e pianificare soluzioni in grado di ridurre il rischio di nuovi disservizi.

Emergenza idrica a Crotone, convocato il vertice operativo in Comune

Nella mattinata di oggi, nella Sala Consiliare "Falcone e Borsellino" del Comune di Crotone, si è svolta la riunione convocata dal sindaco Vincenzo Voce per affrontare le criticità che stanno interessando la rete di distribuzione dell'acqua cittadina.

L'incontro era stato programmato già nei giorni precedenti, alla luce dei ripetuti problemi registrati nell'erogazione del servizio idrico. Tuttavia, durante la notte la situazione si è aggravata a causa di una nuova rottura della condotta idrica principale DN 2000, nello stesso tratto già interessato da un precedente intervento di riparazione.

Attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile

In seguito al nuovo guasto, il sindaco ha disposto anche la convocazione del Centro Operativo Comunale (COC) di Protezione Civile, con il compito di monitorare costantemente l'evoluzione dell'emergenza, coordinare le attività comunali e garantire il collegamento operativo tra tutti i soggetti impegnati nella gestione della crisi.

Al tavolo hanno preso parte, oltre ai componenti del COC:

Giacomo Giovinazzo , Commissario del Consorzio di Bonifica;

, Commissario del Consorzio di Bonifica; Francesco Rocca , responsabile del Settore Gestione Impianti di Potabilizzazione e Manutenzioni di Sorical ;

, responsabile del Settore Gestione Impianti di Potabilizzazione e Manutenzioni di ; Cataldo Calabretta , vicepresidente di Sorical;

, vicepresidente di Sorical; Salvatore Sica , delegato Enel ;

, delegato ; tecnici e responsabili coinvolti nella gestione della rete idrica.

L'obiettivo condiviso è stato quello di verificare lo stato degli interventi e definire un percorso operativo comune per affrontare l'emergenza.

Riparata la condotta e avviato il graduale ripristino dell'acqua

Nel corso dell'incontro è stato comunicato che i tecnici del Consorzio di Bonifica sono intervenuti immediatamente sulla rottura verificatasi durante la notte, riducendo il flusso dell'acqua per consentire le operazioni di riparazione della condotta.

Parallelamente, Sorical ha attivato le procedure necessarie per alimentare l'impianto di potabilizzazione anche attraverso l'acqua proveniente dall'invaso di Sant'Anna, una soluzione studiata per limitare i disagi alla popolazione durante le fasi dell'intervento.

Completata la riparazione, è stata avviata la graduale reimmissione dell'acqua nella rete, con il progressivo ritorno alla normale erogazione nelle diverse zone della città.

Più controlli e comunicazioni tempestive ai cittadini

Tra gli impegni assunti durante il vertice figura anche il rafforzamento del monitoraggio della rete idrica.

Sorical e il Consorzio di Bonifica hanno annunciato una maggiore attenzione nel controllo delle infrastrutture e una comunicazione più rapida verso il Comune e la cittadinanza ogni volta che si verificheranno guasti, lavori programmati o situazioni di emergenza.

L'obiettivo è garantire informazioni puntuali sui tempi di ripristino del servizio, sull'evoluzione delle criticità e sulle eventuali misure da adottare, così da ridurre i disagi e migliorare la gestione delle emergenze.

La rete idrica mostra i segni del tempo: previsti interventi strutturali

Durante il confronto è stato inoltre evidenziato come le continue criticità siano strettamente collegate allo stato di vetustà delle infrastrutture idriche.

Per questo motivo il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica ha confermato la volontà di programmare, al termine della stagione estiva, un intervento strutturale sulla condotta principale, con l'obiettivo di eliminare le cause dei continui guasti e garantire una maggiore affidabilità dell'intero sistema.

Anche il sindaco Vincenzo Voce ha ribadito la necessità di pianificare un più ampio programma di ammodernamento della rete idrica cittadina, invitando gli enti competenti a cogliere tutte le opportunità offerte dai bandi di finanziamento dedicati alle infrastrutture.

Pur non essendo direttamente titolare di tali procedure, il Comune ha confermato la propria disponibilità a fornire supporto tecnico e amministrativo affinché possano essere reperite le risorse necessarie per realizzare gli interventi.

Il Comune continuerà a monitorare l'evoluzione dell'emergenza

L'Amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a seguire costantemente l'evolversi della emergenza idrica a Crotone, mantenendo un confronto continuo con Sorical, Consorzio di Bonifica, Protezione Civile e tutti gli enti coinvolti.

L'obiettivo dichiarato resta quello di garantire ai cittadini un servizio idrico sempre più efficiente, migliorare la gestione delle emergenze e assicurare una comunicazione chiara, trasparente e tempestiva su ogni sviluppo della situazione.