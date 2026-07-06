Ultimo al Granillo nel 2027: decisivo il lavoro di Ruggero Pegna per portare il grande evento a Reggio Calabria

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Dopo mesi di voci e indiscrezioni che hanno alimentato curiosità e aspettative, soprattutto tra i più giovani, è arrivata la conferma ufficiale di Vivo Concerti: Ultimo si esibirà il 3 luglio 2027 allo Stadio Granillo di Reggio Calabria nell’ambito del “Tour Stadi 2027 – La favola continua”.

Per lo stadio reggino si tratta di un ritorno ai grandi eventi musicali: l’ultimo concerto di questa portata risale infatti al 2004, quando Elton John si esibì in uno spettacolo trasmesso da Rai 2 e Rai International, organizzato da Ruggero Pegna, che già nel 1991 aveva inaugurato il Palacalafiore con Sting.

È stato proprio il promoter lametino, insieme ai suoi tecnici e allo studio ingegneristico Curatola di Reggio Calabria, a lavorare per mesi affinché Vivo Concerti scegliesse il Granillo come tappa del tour.

“Un lavoro preparatorio sognato da tempo e iniziato un anno fa, finalmente si concretizza! Mesi di insistenza, lavoro, sopralluoghi e incontri – scrive Pegna sui suoi social – per convincere e fornire a Vivo Concerti, organizzatrice del concerto, un piano di fattibilità tecnica capace di garantire allo Stadio Granillo una capienza di 30 mila persone, insieme a un imponente allestimento nel pieno rispetto delle normative e di ogni parametro di comfort e sicurezza, così da consentire anche l’avvio della prevendita dei biglietti.”

Pegna sottolinea anche il lavoro svolto sul fronte istituzionale: “C’è stata un’importante attività burocratica con due amministrazioni, quella uscente e quella neoeletta, con il sindaco Cannizzaro che ha condiviso fin da subito il progetto. Avevo provato anche con il San Vito di Cosenza, ma la società che gestisce lo stadio ha richiesto un affitto esorbitante. Ora parte il conto alla rovescia. Per la Calabria può essere l’inizio di altre belle storie da sognare, vivere e raccontare.”

Infine, il promoter affida ai versi di uno dei brani più celebri di Ultimo il suo commento conclusivo: “È facile avere ambizioni, un po’ meno concretizzarle… Vivo coi sogni appesi.”