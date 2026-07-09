Arco capitale mondiale dell'arrampicata sportiva

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Dal 18 al 25 luglio il World Climbing Youth Championship Arco 2026 porterà in Trentino il futuro del climbing internazionale: attesi 740 atleti da 68 delegazioni. Gare gratuite per il pubblico, diretta streaming gratuita e un grande Village aperto ad atleti, famiglie e appassionati.

Mancano una decina di giorni dall’inizio dei Campionati Mondiali di arrampicata sportiva, uno degli appuntamenti più attesi della stagione agonistica internazionale di questo sport, che si disputeranno ad Arco (TN). Dal 18 al 25 luglio l’Arco Climbing Stadium ospiterà le migliori promesse mondiali delle specialità Lead, Speed e Boulder, trasformando ancora una volta Arco e il Garda Trentino in un punto di riferimento assoluto per il movimento internazionale.

L’evento sarà ospitato all’interno del Centro Tecnico Federale FASI di Arco, una struttura che rappresenta oggi un punto di riferimento di livello europeo per la preparazione degli atleti e per l’organizzazione di eventi internazionali.

I numeri definitivi delle iscrizioni confermano la portata dell’evento: sono attesi 740 atleti, in rappresentanza di 68 delegazioni internazionali, accompagnati da tecnici, capi delegazione, allenatori e personale medico delle squadre nazionali, per un totale di quasi un migliaio di componenti ufficiali delle delegazioni, a cui si aggiungeranno staff organizzativo, volontari, famiglie, appassionati e pubblico.

Grande attenzione sarà naturalmente rivolta alla delegazione italiana, pronta a vivere il Mondiale di casa con un gruppo numeroso e competitivo. L’Italia sarà rappresentata da 28 atleti, accompagnati da 11 componenti dello staff tecnico, medico e dirigenziale, per un totale di 39 componenti ufficiali. Per la Nazionale giovanile si tratta di un appuntamento dal valore tecnico e simbolico particolarmente importante: gareggiare in un Mondiale ospitato in Italia, davanti al pubblico di casa, rappresenta una grande opportunità di crescita e un passaggio significativo nel percorso dei giovani talenti azzurri verso l’alto livello internazionale.

Fondamentale, in questo percorso, il contributo delle istituzioni che hanno sostenuto la costruzione dell’evento e accompagnato la crescita del progetto federale sul territorio: la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Arco e il Dipartimento per lo Sport del Governo.

“A un mese dall’inizio del Mondiale Giovanile sentiamo tutta la responsabilità e l’orgoglio di ospitare in Italia un evento di questa importanza”, dichiara Davide Battistella, Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. “Arco è un luogo simbolo per l’arrampicata mondiale e accogliere qui 740 giovani atleti da tutto il mondo significa investire concretamente sul futuro del nostro sport. Farlo all’interno del nostro Centro Tecnico Federale, una struttura che rappresenta un’eccellenza europea per la preparazione degli atleti e per l’organizzazione di eventi internazionali, dà a questo Mondiale un valore ancora più significativo.”

Accanto alla FASI, un ruolo centrale sarà svolto anche dai partner e dagli sponsor federali che sostengono il percorso dell’arrampicata sportiva italiana e la realizzazione dell’evento: Allianz, Main Sponsor FASI, e gli sponsor tecnici La Sportiva e Petzl.

Tutte le gare saranno gratuite per il pubblico e non sarà necessario acquistare alcun biglietto per assistere alle competizioni all’Arco Climbing Stadium. Le sfide saranno inoltre disponibili anche in diretta streaming gratuita, permettendo a famiglie, tifosi e appassionati di seguire il Mondiale da ogni parte d’Italia e del mondo.

Accanto al programma sportivo, il Mondiale vivrà anche attraverso un’area Village allestita nelle immediate vicinanze del campo gara, pensata per accogliere pubblico, famiglie, atleti e appassionati con food truck, stand espositivi e aree esperienziali. Le competizioni prenderanno il via sabato 18 luglio con le qualifiche Lead Under 17. Domenica 19 luglio sarà la volta delle qualifiche Lead Under 19, prima della giornata decisiva di lunedì 20 luglio, dedicata alle semifinali e finali Lead Under 17 e Under 19.

Martedì 21 luglio entrerà in scena la Speed, con prove, qualifiche e finali per le categorie Under 17 e Under 19. Da mercoledì 22 luglio il Mondiale proseguirà con il Boulder: qualifiche Under 17 il 22 luglio, qualifiche Under 19 il 23 luglio, semifinali e finali Under 17 venerdì 24 luglio, semifinali e finali Under 19 sabato 25 luglio, giornata conclusiva dell’evento.

Per otto giorni Arco sarà il centro del futuro dell’arrampicata mondiale: giovani talenti, squadre nazionali, tecnici, volontari e pubblico daranno vita a una manifestazione che unisce agonismo, partecipazione, intrattenimento e promozione del territorio.

Sito ufficiale dell’evento: https://www.worldclimbingarco.com/