Grave incidente sulla SS106 a Cutro, due feriti estratti dalle lamiere dai Vvf

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Scontro nel tardo pomeriggio all’altezza del bivio di Cutro: intervento di Vigili del Fuoco, 118, Polizia Stradale e Anas. Traffico temporaneamente bloccato per i soccorsi

Un grave incidente stradale sulla SS 106 si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel territorio di Cutro, all’altezza del bivio, lungo uno dei tratti più trafficati della costa ionica calabrese. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due veicoli, con conseguenze importanti per i conducenti.

L’allarme è scattato poco dopo le 18:30, quando sul posto sono state inviate due squadre dei Vigili del Fuoco di Crotone. I soccorritori hanno lavorato per estrarre i due automobilisti rimasti intrappolati tra le lamiere dei mezzi coinvolti, operando in condizioni delicate per mettere in sicurezza l’area e consentire l’intervento del personale sanitario.

Due persone ferite, una trasferita in elisoccorso

Dopo le prime operazioni di soccorso, i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Una delle persone coinvolte è stata trasportata con l’elisoccorso, mentre l’altra è stata trasferita in ambulanza presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti e le cure necessarie.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulla dinamica esatta dell’incidente, che sarà ricostruita dalle autorità competenti.

Polizia Stradale e Anas sul posto per rilievi e viabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, incaricati di effettuare i rilievi utili a chiarire le cause dello scontro. Presente anche il personale Anas, impegnato nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

A causa dell’incidente e delle attività di soccorso, il traffico sulla SS 106 è rimasto temporaneamente bloccato. La circolazione è stata sospesa per permettere ai mezzi di emergenza di operare in sicurezza e per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.

SS 106 ancora teatro di gravi incidenti

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo la Strada Statale 106, arteria fondamentale per i collegamenti della Calabria ionica ma spesso teatro di incidenti anche gravi. Il tratto interessato, nei pressi del bivio di Cutro, è particolarmente frequentato soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico.

Le autorità proseguiranno gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.