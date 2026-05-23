Meteo weekend, sole e caldo in aumento: arriva la prima afa di stagione

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Tra sabato e domenica l’anticiclone subtropicale porterà temperature fino a 31-32°C. La prossima settimana possibile ulteriore rialzo termico, poi rischio temporali e grandine dal 28 maggio

Il quadro meteo sull’Italia si prepara a cambiare in modo evidente. Dopo una fase caratterizzata da instabilità, correnti fresche e temperature a tratti inferiori alle medie del periodo, il fine settimana del 23 e 24 maggio sarà segnato da una decisa rimonta dell’alta pressione subtropicale sul Mediterraneo.

Il risultato sarà un weekend dal sapore quasi estivo, con sole prevalente, temperature in forte aumento e una prima sensazione di afa, soprattutto nelle aree urbane, nelle pianure e nelle zone interne del Centro-Nord. Si tratterà di un caldo anticipato rispetto al calendario, più vicino a una fase di giugno avanzato che alla fine di maggio.

Sabato 23 maggio: sole protagonista e temperature verso i 30°C

La giornata di sabato 23 maggio sarà dominata da condizioni generalmente stabili su gran parte dell’Italia. Il sole sarà protagonista quasi ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi e soltanto qualche nube innocua sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Valle Padana.

Qualche disturbo potrà interessare l’estremo Sud, soprattutto i rilievi della Calabria, dove non si escludono brevi piovaschi locali legati a una nuvolosità più compatta.

Il dato più rilevante sarà però quello termico. Le temperature saliranno sensibilmente e in molte zone di pianura del Nord e nelle aree interne del Centro potranno raggiungere facilmente i 30-31°C. Nei fondovalle alpini non sono escluse punte anche superiori, fino a circa 32°C.

Si avrà quindi una netta percezione di cambio stagionale, con un clima molto più caldo rispetto ai giorni precedenti.

Domenica 24 maggio: caldo più intenso e prima percezione di afa

Domenica il caldo tenderà ad aumentare ulteriormente. Il Centro-Nord continuerà a essere protetto dall’anticiclone, con tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e valori termici in ulteriore crescita.

Al Sud, invece, alcune zone di Calabria e Sicilia potrebbero risentire ancora di infiltrazioni più fresche in quota, capaci di favorire locali episodi di instabilità, soprattutto nelle aree interne e montuose.

Anche in questa giornata, però, il tema principale sarà l’aumento delle temperature. Al Nord e al Centro i valori potranno portarsi diffusamente intorno ai 31-32°C, con punte superiori nei contesti più chiusi, urbanizzati o nei fondovalle.

A rendere il caldo più fastidioso sarà l’incremento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera. La combinazione tra temperature elevate e maggiore tasso di umidità favorirà la prima vera sensazione di afa, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Prossima settimana: anticiclone africano e possibile ondata di calore

L’inizio della prossima settimana potrebbe segnare un ulteriore passo verso condizioni pienamente estive. L’anticiclone africano, in espansione sul Mediterraneo, continuerà a influenzare il tempo sull’Italia, favorendo stabilità e un nuovo rialzo termico.

La configurazione prevista sarà quella tipica delle fasi calde più intense: una bassa pressione posizionata tra Portogallo e Spagna occidentale favorirà la risalita di masse d’aria molto calda di origine subtropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Europa.

Tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio si potrebbe raggiungere la fase più calda, con valori particolarmente elevati sulle pianure del Nord, in Toscana e nelle aree interne della Sardegna. Localmente non si escludono picchi oltre i 35°C, mentre su molte altre regioni le temperature potranno oscillare tra 28°C e 32°C.

Si tratterebbe di valori decisamente superiori alla media del periodo, con un disagio termico più evidente nelle città, nelle zone costiere e nelle aree meno ventilate.

Dal 28 maggio tornano temporali e rischio grandine

Nonostante il dominio dell’alta pressione, la stabilità non sarà assoluta. La posizione dell’anticiclone, più sbilanciata verso l’Europa occidentale, potrebbe lasciare spazio all’ingresso di aria più instabile dai quadranti nordorientali.

I primi segnali di instabilità potrebbero interessare già lunedì 25 maggio Calabria e Sicilia, soprattutto nelle zone interne. Successivamente, dalla seconda parte della settimana e in particolare da giovedì 28 maggio, il rischio di temporali aumenterà su Alpi, Appennini e localmente sulle aree di pianura vicine.

Dopo diversi giorni di caldo anomalo, l’atmosfera potrebbe caricarsi di energia. Questo scenario favorirebbe lo sviluppo di fenomeni localmente intensi, con possibili rovesci improvvisi, raffiche di vento e grandine.

Tendenza meteo verso giugno: caldo ancora protagonista

Al momento non emerge una vera rottura del quadro caldo e stabile. La tendenza indica infatti una possibile prosecuzione dell’alta pressione anche verso l’avvio di giugno, pur con qualche episodio instabile nelle ore pomeridiane, soprattutto sui rilievi.

Il fine settimana del 23 e 24 maggio rappresenterà quindi il primo vero assaggio d’estate: tanto sole, temperature in aumento e una percezione di caldo più marcata, con l’afa pronta a farsi sentire in anticipo rispetto alla stagione.